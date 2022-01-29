中共领导人春节前夕慰问老同志 张高丽名列其中

据中国官媒新华社报道，春节前夕，中共中央总书记习近平等党和国家领导人，分别以电话等方式或委托有关方面负责同志，慰问了江泽民、胡锦涛、朱鎔基等百余名老同志。此前涉及彭帅事件的国务院前副总理张高丽也在受慰问名单中。

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每年春节前，新华社都会发布有关中共领导层慰问老同志的消息，今年题为“中央领导同志慰问老同志”。据报道，慰问老同志名单排首位的仍然是95岁高龄的江泽民；第二位是胡锦涛，第三位是朱鎔基。张高丽排在受慰问名单的第18位。这些名单上的老同志们受到“诚挚的节日问候，衷心祝愿老同志们新春愉快、健康长寿。”

日前，澳大利亚网球公开赛主办方负责人表示，欢迎球迷穿印有“彭帅在哪里？”的服装入场观赛，前提是他们不影响比赛的进行，也不影响他人观赏比赛。此前，澳网赛场工作人员要求现场球迷脱掉相关T恤衫的做法，引发包括一些知名网球明星在内许多人的质疑和批评。

澳大利亚网球协会首席执行官克提列(Craig Tiley)1月25日在接受路透社电话访问中说，球迷穿支持彭帅的衣服观看比赛本身不会有问题。提列说：“如果他们跟其他所有人一样来这里观赏网球，如果他们穿上印有‘彭帅在哪里？’的T恤衫，那是可以的。但是当他们开始成群结队地行动并以任何方式妨碍比赛，那就是另外一回事。”

澳大利亚官方就此事件也同样施加了压力。 国防部长达顿（Peter Dutton）周二在接受澳洲天空新闻电视台采访时说，“这非常令人担忧，我认为我们应该讨论这些问题。”他认为“不仅是名人，还有网球组织，包括澳网”发表意见。达顿说：“我们不想把体育拖入政治，但这不是一个政治问题，这是一个人权问题，关涉到一个自称受到性侵的年轻女子的处境。”