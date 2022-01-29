乌克兰呼吁西方与俄罗斯谈判表现强硬立场

乌克兰周六呼吁西方国家在与俄罗斯谈判中表现出强硬立场；美国则宣布向东欧派兵继续向俄罗斯施压，拜登称近期将向东欧部署少量美军以应对乌克兰局势。克里姆林宫周六表示，没有完全排除普京与乌克兰总统在北京会晤的可能。

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法新社报道，乌克兰外交部长库莱巴周六与法国外长勒德里昂举行电话会谈，他呼吁西方国家“在与俄罗斯的谈判中保持警惕和强硬立场”。库莱巴表示，他的目标是实现政治解决乌克兰危机。

乌克兰外长还呼吁欧美国家“避免实施可能加剧紧张以及破坏乌克兰金融稳定的措施”。

乌克兰总统泽连斯基周五也呼吁西方"不要在俄罗斯陈兵乌克兰边境的局势下制造恐慌"，此前，包括美国在内的多个国家疏散了其驻乌克兰的外交官家属。

美国总统拜登周五表示, 近期将派遣少量美军至东欧地区及北约成员国境内，以应对俄罗斯与乌克兰边境地区紧张局势。拜登没有透露美军部署的确切时间表。美国国防部长奥斯汀此前在记者会上指，俄乌边境发生军事冲突"并非不可避免"，通过外交方式解决当前危机的可能性仍存在。美方仍承诺向乌克兰提供安全协助，帮助乌克兰巩固国防。

另据报道，俄罗斯与乌克兰关系紧张之际，俄罗斯克里姆林宫周六称，"不完全排除俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基在北京会面的可能"。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫（Dmitry Peskov）周六称，受新冠疫情限制措施影响，目前普京没在北京进行双边会晤计划，其中包括与料将出席北京冬奥的泽连斯基会面，计划中没有，但不能完全排除。佩斯科夫重申，普京除与中国国家主席习近平会谈，在北京冬奥举行期间的日程中，没有双边会面的计划。

另据英媒周六引述英国首相府发声明称，首相约翰逊下周与俄罗斯总统普京通电话，并将访问东欧，以在俄乌边境情况紧张升级之际协助降温。英国天空新闻周六引述首相府发言人称：约翰逊决心加大外交努力及威慑力度，避免欧洲发生流血事件。发言人称：约翰逊与普京总统交谈时，将重申俄罗斯需退后一步并进行外交接触。