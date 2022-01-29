北京冬奥会：加拿大代表团5名成员新冠阳性

法新社北京站1月29日消息，即将参加北京冬奥会的加拿大官方代表团当中，有5人检测出新冠阳性，相关人员已遵照防疫规定进行安排。

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根据2022年冬季奥运会组织方相关数据，截至目前已经对运动员或代表团其他成员总共进行了5092次新冠测试，其中检测出23人新冠呈阳性。本次加拿大代表团246人当中，被检测出新冠阳性者有5人。加拿大奥委会并没有明确指出这5人的身份是运动员，教练还是组织人员，不过相关人员都将遵照“北京2022”的防疫规则进行安排。

加拿大奥委会表示，“加拿大代表团的冬奥会策略之一，就是早点抵达，早点给成员们留出时间，来进行新冠测试与验证的时间。这样的话，如果有需要，成员们将有时间遵照医学专家团给出的流程进行组织安排”。

国际奥委会医学委员会主席布莱恩·麦克洛斯基1月29日在北京的一场记者会上表示，“许多运动员都来自于新冠疫情正在攀升恶化阶段的国家，这次加拿大运动员检测出阳性的人数，其实是可以反映出加拿大疫情真实情况的，我们对此有所准备”。麦克洛斯基指出，“北京冬奥会最大的挑战，并不是说要保证没有人出现阳性，而是说要通过现有的方式，对其加以控制”。