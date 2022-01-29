美众议院下周审议关于提高与中国竞争力议案

美国众议院将在下周审议一项旨在提高与中国的竞争力和支持美国芯片产业的大规模议案，包括向半导体制造和研究提供520亿美元补贴。

广告 继续浏览后续

路透社报道，美国众议院多数党领袖霍耶(Steny Hoyer)周五表示，众议院将对这项名为“美国竞争(America Competes)”的议案进行表决，并称它将“在创新、技术和先进制造方面取得进一步进展”。该议案还授权450亿美元用于支持供应链弹性和关键货物的制造、工业设备及制造技术。

美国拜登政府正在推动国会批准拨款，以补贴美国的芯片生产，因为汽车和电脑中使用的零部件短缺加剧了供应链的瓶颈。

美国商务部长雷蒙多表示，该议案将“在美国创造成千上万的就业机会。我们需要国会通过该议案，以重振美国制造业”。

美国参议院去年通过了《美国创新和竞争法案》，其中包括520亿美元用于增加美国半导体生产，并授权1,900亿美元用于加强美国的技术和研究，以与中国竞争。

众议院的议案与参议院的版本有一些差异。如果该议案在众议院获得通过，两院领袖将通过协商来解决分歧。

消息称，众议院议案还包括一些贸易条款，并将对中国实施额外的制裁，因为美国称中国侵犯了新疆维吾尔族和其他穆斯林少数民族的权利。中国否认了这些指控。该议案还将为符合条件的香港人提供难民身份。

中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇在一份声明中说，中国“坚决反对美国拿中国说事，把它当作假想敌”。该议案“严重干涉了中国内政，是‘阻碍中国竞争法’而不是‘美国竞争法’”。

众议院法案还重新授权并修订了贸易调整援助计划，该计划帮助那些工作或薪酬因进口商品而受到伤害的人，并改革了普遍优惠制，即进口商品的优惠关税制度。