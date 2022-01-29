董宏被判死缓 王岐山唇亡齿寒？

这是一张摄于 2017 年 9 月 30 日的资料照片，中国国家主席习近平（左）、中央政治局常委王岐山（中）和中国国务院总理李克强在北京天安门广场出席烈士节纪念仪式。

董宏是王岐山当之无愧的“大秘”，他被判处死缓了。这件事引发的思考是，王岐山与董宏仕途高度交集，应唇亡齿寒，王岐山还会安然无恙吗？这件事引发的另外一个思考是，王岐山曾经是习近平的亲密伙伴，但他后来为什么被逐渐被边缘化了？

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董宏是一个“亿级贪官”，被指贪污4.6亿元，这并不让人惊讶，中共高级干部里出的贪官，这几年一个比一个贪，有过之而无不及，像民间流传的，越反越贪。这起案子引起外界关注的，主要是董宏与曾经的中共“反贪大统帅”王岐山密集的仕途交集，

董宏被指贪污的时间线，与王岐山的外放、进京，再外放，再进京，密集交集，王岐山升为常委，担任中纪委书记，董宏本应到退休年龄，转升为副部级纪律检查员。很诡秘的是，青岛检察院起诉的时候，是把董宏的“敛财”图开始时间定在海南，但最终扩至此前的广东，这就从头到尾完全与王岐山做官图重合了。

青岛市人民检察院起诉书称，董宏犯罪的时间涉及1999年至2020年，“利用担任广东国际信托投资公司破产清算组成员、海南省委副秘书长、北京市人民政府副秘书长、原中央文献研究室副主任、中央巡视组副组长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件”谋取利益。

官媒报道时也强调这样一个细节，这次受审时，“董宏敛财时间节点发生了变化——他在担任“广东国际信托投资公司破产清算组成员”时就已经开始收钱了。“从海南一下子提前到广东。这个时间线很有意味。

这意味着，董宏开始贪污的时间是1999年，他担任广东国际信托投资公司破产清算组成员时期，而同一时间，王岐山正在担任广东省委常委、副省长。此前的1998年，董宏出任广东省政府发展研究中心副主任，当时王岐山出任广东省副省长。

根据官媒『环球人物』此前报道，广信破产清算是在王岐山空降广东期间主持进行的，这被视为他的一大政绩。从以后董宏几乎跟着王岐山调动而调动的节奏来看，两人在彼时结下了密切的关系。

第二个“敛财”时间点，是董宏在海南省委担任副秘书长期间，这正是王岐山空降海南，在2002-2003担任海南省委书记、省人大常委会主任期间，董宏成了王岐山名副其实的大秘。

第三个“敛财”时间点，是董宏担任北京人民政府副秘书长期间，这时候，王岐山返回北京，于2003-2004担任北京市委副书记、代市长，王岐山2004-2007成为北京市委副书记，市长，董宏继续是王岐山的大秘。

期间，董宏于2006年离开王岐山，出任中央文献研究室副主任，官至副部级，合理的推算，他的提拔应与他的上司王岐山有密切的关系，当然，这只是推算。

王岐山后来一路狂飙高升，先入政治局，2012年中共十八大成为政治局常委，中共中央纪律检查委员会书记，非常值得注意的一个细节是，2013年，董宏60岁，应该是副部级官员退休的年龄，也就在这一年，王岐山刚刚出任中纪委书记，董宏被召入中纪委中央巡视组，参与并指导多轮巡视工作。

根据官媒报道，董宏正式落马的时间是2020年10月，中纪委官网称，“中央巡视组原副部级巡视专员董宏涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。”官媒报道后来称，“这个副部级内鬼，开始备受外界关注”。

“内鬼”在某种程度上相当于“内奸”，董宏被视为内奸，肯定要比官方给出的这个时间早得多。他以中纪委副部级巡视专员、让官员闻风丧胆的身份，究竟在什么事情上触犯了“天条”而被视为“内奸”的？是否与王岐山卷入党内斗争有关，这是值得疑问的。

司法机关或者官媒为什么直到很晚才公布董宏的履历表，难道不想让人们发现他与王岐山仕途的高度交集，现在又公布的如此仔细，且把犯罪敛财时间追加到广东，这又意味着什么？

审判员的判词中还有一句很蹊跷的话，大约是说，董宏被轻判，是因为他自动投案，交代很好等等。轻判，董宏被判了死缓，这说明本应要给董宏定死罪的，为什么宽大处理了，因为自动投案，因为坦白得好。之前被执行死刑的赖小民就没有这样的运气，他也被指主动坦白等等，但照旧执行死刑，为什么董宏得到了宽大？

有分析怀疑董宏交代出一些有关王岐山的重要秘密，但目前缺乏证据支撑，但有一点许多观察人士都指出过，王岐山的确被习近平边缘化了，习近平为什么要把这样一位帮他清扫独揽大权路上所有障碍的功臣边缘化呢？紧接着而来的一个疑问是，既然王已经边缘化了，还有必要像不少分析人士所推测的，习近平要彻底打倒王岐山吗？

19大，“超过年龄界限”的王岐山从政治局常委退下，但是次年“光荣重返”，担任闲职的国家副主席，这是习为了感谢王岐山襄助之功，还是要把王岐山宁肯放在近旁比他在外边更放心的原因？众所周知，王岐山因其才干有“救火队长”之称，他不仅帮助习近平“定点拔除”一个个党内高官，甚至19大2中全会突击修宪废除国家主席任期制，也被认为是王岐山的点子。

有些分析认为，王岐山的种种“才干”，导致“功高震主”，所以被习不喜，再加上他与自由派人士，甚至一些公知人物，比如因批评习近平是“一位剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”而被判刑18年的任志强曾有的个人关系，也导致王岐山被边缘化。

官媒多维引述分析人士称，董宏2006年离开王岐山出任中央文献研究室副主任，官至副部级，因其不在王岐山身边工作，案件不会波及王岐山。这一分析似乎忽略了董宏2013年重新向王岐山靠拢，担任中纪委副部级巡视员的事实。

但是，习近平真想要整掉王岐山吗，仍然存在很多疑问。在中共20大召开之前，还有观察的时间。一些政治学者认为，中共20大之前党内斗争更加激烈。加拿大维多利亚大学政治系教授吴国光对自由亚洲表示，在明年20大前，很可能是夏天以前，如果有中共政治局委员或是前任政治局常委被查，都不会令人惊讶。