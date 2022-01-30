一位德国白领在上海：“我经常一周工作80小时”

据德国《明镜》周刊报道，该刊两位编辑收集了德国人在28个国家，6个大陆的生活故事，编成一本书，名为《在湄公河上午休》，已在德国出版。书里介绍了一个年轻德国人在上海的生活，说经常每周工作80小时，但感觉很不错。

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一位名叫Kevin Johannes Wörner的德国人，在上海现已生活了三年多。他说，他在幼儿园最好的伙伴是一个中国孩子，常被邀到伙伴家去玩，因此很早就接触到中国文化。在曼海姆学习经济时，他学了中文，并到上海学了一个学期。他看到，中国的经济带来了许多创新企业，中国市场在随后50年内都会占有重要地位，因此，他决定去上海工作一段时间。他来到上海，住进了通过airbnb在静安区租的一个住房，开始和在上海读书时认识的熟人会面。他告诉每个人，他已在Roland Berger公司做了几年咨询员，还建立了一个初创企业，现在在上海想找份事做。结果，他抵达上海一个半月后，就拿到了一份工作合同。现在，他在他所在的企业负责多个部门。该企业帮助来自意大利、南韩、日本、俄国、奥地利和澳大利亚的初创企业开发中国市场。比如，他帮助一个俄国企业把供外语学习用的一个应用软件投放中国市场。

他的工作经常是这样：他和他的团队首先给创业者在上海提供一个办公室，然后提供有关中国市场的培训，告诉他们市场营销该怎么做，在哪里有钱赚。然后，他们帮助初创企业建立网络，为他们介绍潜在的合作伙伴。良好的初创者会利用他们做跳板，然后自己建立网络，寻找投资商并签订首份客户合同。Wörner对某些初创企业还进行了个人投资。

他对上海生活的总结是 “卑微的喧嚣”。谁要想取得成功，就必须卑微地认识到，他对市场毫无概念，必须赶快学习，而且必须996工作，即从早上九点工作到晚上九点，每周工作六天。只从九点工作到十七点的人，可能很快就会被更勤快的对手淘汰。

Wörner 说：“我经常一周工作80小时。但我不介意工作的艰苦。我能够很好地安排我的时间，并且很快发展了一个爱好。现在，我在练习泰拳。…… 有时，我晚上六点左右去练拳，然后十点钟又回到办公室。星期天有时我也工作。我父母不能理解我为什么辞掉了收入丰厚的工作，跑到中国去。我跟我自己说，等我30多岁了，想在欧洲建立家庭时，我就不再到国外去工作了。”

Wörner还说：“我必须习惯的是，立马就展示一个中国企业。我现在所处的位置，要求我向其他政府代表介绍我们的公司，或和中型企业的老板一起吃饭。一些伙伴看我那么年轻，感到怀疑。所以，我尤其需要通过聪明的话语让人们感觉到我的份量。到现在为止，我每次都成功了。”

Wörner 说：“总的来说，我在上海感觉挺不错。这个城市几乎每天都在变。一切都具有未来主义风格。比如，有些自动售货机通过人脸识别付款。我生活在一个蓬勃发展的城市里。这里的人们全都特别雄心勃勃，似乎总有什么地方可以挖掘到生意。”

但他说，“我不认为，我会永远呆在这里。象我这样的外国人没法全盘融入社会。有些投资机会永远不会给我。另外，要花两个小时才能进入自然。”

他还说：“还有，人们必须清楚，中国不是民主国家。我跟一些同事和朋友谈到这一点。有些人甚至说，他们才不希望什么民主呢。因为要不然，他们的经济永远不会像现在这么好。开始的时候，听到这样的说法，我很震惊。后来，我意识到，每个国家在每个发展阶段，都会有恰当的模式。不过，新闻自由还是应该有的。我在中国，没法很容易就看到德国的消息网页。” 他安装了特别程序，才绕开了封锁。

他还说：“虽然这个城市充满魅力，但也让人疲累。在这里生活就像是坐过山车。只要还兴奋，当然可以坐好长一会儿。但到了某个时候，可能就觉得难受了。”