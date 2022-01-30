中国制造业PMI报回落至50.1%

中国国家统计局官网公布，1月份制造业采购经理人指数、非制造业商务活动指数（NMI）和综合PMI产出指数分别为50.1%、51.1%和51%，均保持在扩张区间，但分别低于上月0.2、1.6和1.2个百分点。评论指中国经济扩张放缓。

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据中央社今天报道称，据中国官方今天表示，面对复杂严峻的经济环境和疫情散发等多重考验，1月份中国经济景气有所回落，制造业采购经理人指数（PMI）为50.1%，虽保持在扩张区间，但低于上月0.2个百分点。

PMI、NMI均以50%作为荣枯线，指数高于50%代表景气呈现扩张，低于50%代表景气紧缩。

1月份生产虽持续扩张，但需求仍显不足。新订单指数为49.3%，比上月下降0.4个百分点，继续位于收缩区间，制造业市场需求持续偏弱。

价格指数则同步回升，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为56.4%和50.9%，高于上月8.3和5.4个百分点，重回扩张区间，制造业市场价格总体水平较上月上涨。

另据公布和分析，1月份中国大型企业景气水平稳中有升，大型企业PMI为51.6%，高于上月0.3个百分点，景气水平连续两个月回升；中型企业PMI为50.5%，低于上月0.8个百分点，仍高于临界点，继续保持扩张；小型企业PMI为46.0%，低于上月0.5个百分点，降至近期低点，显示小型企业生产经营压力较大。

1月份非制造业商务活动指数为51.1%，比上月下降1.6个百分点，高于临界点，非制造业总体继续保持扩张，但步伐有所放慢。消息称，此外，1月份综合PMI产出指数为51.0%，低于上月1.2个百分点。据分析，这显示中国企业生产经营活动延续扩张态势，但活跃度有所下降。