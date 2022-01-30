中国新冠报1年半最重疫情 北京杭州黑龙江本土多

根据中国国家卫健委周日公布，1月29日0-24时大陆31个省区市报告新增确诊病例81例，其中本土病例54例，主要集中在北京和杭州，分别为20例和19例。中国举办的冬季奥运会按日程于2月4日开幕。

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据路透社今天报道称，中国大陆报告新增确诊81例，其中本土54例集中在北京杭州黑龙江。根据中国国家卫健委网站刊登新闻稿显示，出现本土病例的还包括：黑龙江8例，均在牡丹江市；天津4例，其中河北区3例、津南区1例；河南2例，其中安阳市1例、三门峡市1例；云南1例，在西双版纳傣族自治州。

北京市已经要求，收到健康宝弹窗提示的风险人员，以及1月1日至21日到达过西南郊冷库、果品公司冷库和华兴饭庄（玉泉营店）的人员及其同住人员，立即报告社区。

消息称，杭州新增的19例确诊轨迹则涉婚礼、葬礼、母婴生活馆等。

29日中国国家卫健委称，北京丰台1月18日发生的关联疫情上升势头初步得到遏制，社区传播扩散风险有所降低，目前处于疫情防控的关键期，风险人员排查和管控措施正在有序进行。

据中国国家卫健委最新数据还显示，1月29日大陆31个省区市报告境外输入确诊病例27例。当日还报告新增无症状感染者65例，其中境外输入49例，本土16例（黑龙江12例，均在牡丹江市；兵团2例，均在第四师；河南1例，在汝州市；新疆1例，在伊犁哈萨克自治州）。官方消息说，目前尚在医学观察的无症状感染者800例（境外输入678例）。