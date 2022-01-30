中国国家主席习近平今天发表春节谈话，强调中共建党百年诸多成就，并提及今年的20大将为往后发展提出发展蓝图。此外也称过去一年香港由乱转治、反独促统斗争不断加强。官方消息说，中共中央、国务院今天上午举行春节团拜会，由国务院总理李克强主持，政治局常委栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正以及国家副主席王岐山均出席。

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中国国家主席习近平今天发表春节谈话，指反独促统斗争不断加强。习近平春节讲话涉及台湾内容不多，台湾媒体注意到，通篇或只有10个字涉台：“反独促统斗争不断加强”。

据中央社今天引述中国官方的新华社消息说，习近平春节谈话强调称，过去一年是“我们总结历史、回顾既往的一年，也是我们致敬历史、面向未来的一年。”

习近平在谈话中提到去年是中国共产党成立一百周年，并细数过去一年的成果，包含中国经济发展和疫情防控保持世界领先、在中国共产党19届六中全会中作出第三个历史决议、如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

习近平在谈话中也提及，“香港实现由乱转治，反独促统斗争不断加强。”今年下半年，中共即将举办第20次全国代表大会，习近平在谈话中强调要“统筹发展和安全、统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，推动高品质发展，持续保障和改善民生，着力保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，以实际行动迎接党的20大胜利召开。”

此外，北京冬奥即将登场，习近平在谈话中也提到“中国人民已经做好准备，将为世界奉献一场简约、安全、精彩的奥运盛会，祝愿中外冰雪运动健儿如虎添翼、创造佳绩。”