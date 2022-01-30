北京冬奥会：政治与其它....

中国北京冬奥会将以新冠病毒和西方对侵犯人权的指责为标志载入历史。北京因组织第二届奥运会预计将提高在世界舞台上的威望。面对美国和其他一些国家对北京冬季奥运会的 "外交抵制"，中国当局正在利用一切机会谴责体育被政治化。法新社今天从上海报道称，奥运会在中国其实是一部政治史。

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法新社今天引述伦敦大学中国研究所所长Steve Tsang认为，中国举办奥运会从本质上讲是一个旨在提高中国影响力（或 "软实力"）的政治决定。但北京对体育政治化的谴责“即使不是彻头彻尾的虚伪，也不无讽刺意味”。因为北京过去曾毫不犹豫地出于政治原因抵制奥运会。

法新社说，中华人民共和国成立后不久，共产党中国于1952年第一次参加了在赫尔辛基举行的奥运会，之后在四分之一个世纪中就一直抵制这项活动。原因是：抗议敌对政权台湾的运动员出现在奥运会赛场。

直到该政权的创始人毛泽东于1976年去世，中国才于1980年在美国普莱西德湖举行的冬季运动会上重返赛场。但同年，北京又与西方国家一起抵制了莫斯科夏季奥林匹克运动会，以抗议苏联对阿富汗的入侵。当时中国与前苏联还没有结束交恶。

此后，北京依靠奥运会树立了大国形象，积累了奖牌，并首次尝试申请举办2000年奥运会，最终举办权被悉尼拿走。法新社说，中国之所以要申请举办奥运会，目的是要宣告中国从殖民时代的屈辱、毛主义的疯狂和1989年天安门民主运动的镇压而受到谴责中走出来。

中国终于在2008年取得了胜利，这无疑是一次非常成功的夏季运动会。据国际和战略关系研究所（Iris）的体育地缘政治学专家Carole Gomez指出，“2022年这一次，中国很自豪地宣称冬季和夏季运动会由同一个城市北京主办，这在奥林匹克历史上是一个新奇和例外。”

面对新冠病毒的威胁，两年前首次发现新冠肺炎病毒疫情的国家将外国运动员置于一个他们无法逃脱的健康泡沫中。但是，这也是政府展示其对该新冠病毒大流行病的控制成功以及其官方宣布的死亡人数只有4,636人的机会。中国当局将此归功于威权政治制度。

法新社说，将奥运会视为展示其重返世界舞台的方式的当然不只是北京：1964年的东京和1988年的首尔都曾标志着日本和韩国在战争破坏后的重生。1936年的柏林奥运会也是希特勒庆祝纳粹主义滋生影响的机会。

据卡罗尔-戈麦斯说，对北京来说，伴随着对高科技基础设施的重大投资，冬奥会也使中国成为有能力举办此类活动的国家中 "金字塔尖俱乐部"成员。

据爱丁堡大学（苏格兰）体育政策研究员Jung Woo Lee分析说：“在中国首都北京举办冬季奥运会是一种象征性的方式，肯定中国在国际威望方面不再落后于西方民主国家。”

专家分析还认为，奥运会将有力促进中国国内消费。专家说，"对中国人来说，真正的信息是，共产党已经扭转了国家的局面，并让他们再次感到骄傲。"

澳大利亚维多利亚大学奥林匹克研究网络的理查德-巴卡说，尽管有新冠病毒流行病或抗议冬奥会的风险，但如果有必要，中国领导人会重新再做一次的。“对当局来说，这意味着中国现在是立于世界强国之林的一个真正的大国，是一个不可忽视的力量。”