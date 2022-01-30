官媒号召挺起A股脊梁 中国股市因春节暂时偃旗息鼓

1月的股市抛售潮已在中国引发警惕，国有媒体敦促大投资者保持冷静，多家大型基金公司投入自有资金帮助托市。不过，中国A股市场下周将因春节假期休市。

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据华尔街股市报道称，官媒号召挺起A股脊梁，中国基金公司火速托市。

沪深两市最近与全球其它地区股市一同下跌。这让许多投资者措手不及，他们原本认为，A股市场已经做好了在2022年起飞的准备，因为该市场估值不算高，而且政府在开展一系列行业整顿后已转向支持经济增长。

周四，追踪两市最大300只股票的沪深300指数下跌2%，据来自Wind的信息，该指数跌到了2020年9月以来的最低位。衡量A股总体表现的一些指数也纷纷走低。

此前一天，国有媒体《证券时报》在头版刊发文章，批评国内一些机构投资者对市场热点和行业估值的判断存在短期化倾向，不能发挥市场“压舱石”的作用。这篇文章呼吁证券公司、基金公司、保险资金和其他机构维护资本市场稳定发展、持续发展的局面，挺起A股的脊梁来。

据该报道称，中国有关部门有时会利用国有媒体来尝试影响A股市场。例如，2020年7月，一篇关于“健康牛”的重要社论帮助掀起了一波快速上涨，接着，这种走势促使同一家媒体在几天后采取了较谨慎的口吻。

周四，中国10家大型基金管理公司中至少有七家表示，已将部分自有资金投入自家国内股票型基金，其中包括易方达基金管理有限公司和广发基金管理有限公司。这些声明的内容大同小异，大多数基金管理公司表示，之所以投资是因为对中国资本市场长期健康稳定发展充满信心，并承诺相关投资的持有时间不少于一年。