日媒：人民币的国际结算份额升至第四

作为全球投资和贸易中的资金结算货币，2021年12月人民币的排名超过日元升至世界第4位。这是人民币贬值使得交易猛增的2015年8月以来首次跃居第四。其背景原因在于，在人民币保持升值趋势的情况下，海外对人民币债券的投资增加。

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据日本经济新闻报道称，人民币的国际结算份额升至第四。根据银行之间的国际结算网络“环球银行金融电信协会”（SWIFT）的调查数据显示了上述排名。从12月不同货币的结算份额来看，人民币为2.70％，超过了份额为2.58％的日元。仅次于美元（40.51％）、欧元（36.65％）、英镑（5.89％）。

此前人民币的排名长期徘徊在第5～第6位。与新冠疫情之前的2019年12月（1.94％）相比，此次的份额大约提高了0.8个百分点。2021年12月的占比为2015年8月以来最大。

据该报道，投资和贸易两个领域对人民币的需求都在高涨。受国内外利息差和中国政府开放金融市场的影响，海外投资者增加了人民币债券投资。截至2021年底，使用可经由香港买卖中国债券的“债券通”等的外国人持有的人民币债券规模超过了4万亿元，1年里增加了23％。

英国指数编制公司富时罗素（FTSE Russell）2021年10月底开始分阶段将中国国债纳入代表性的国债指数，这也是促使资金流向中国的原因之一。

2021年，出口额减去进口额得出的中国贸易顺差也创下历史新高。中国国家外汇管理局的数据显示，企业和个人2021年12月通过中国的银行账户将外汇兑换成人民币的金额也创下了2001年以来的最高纪录。新冠疫情导致新兴国家的供应链陷入混乱，出现了部分构件和产品订单集中在中国企业手里的情况。外资银行的相关负责人指出，“为了让中国企业优先向其分配零部件，欧洲企业用人民币预付了进口货款”。

据日本经济新闻说，SWIFT还公布了不含欧元区内交易的结算比例。该数据显示，人民币的占比为1.91％，位居世界第6位，低于日元和加元。这说明人民币结算在欧洲比较活跃。可能是由于中国主导的“一带一路”构想的沿线国家也扩大到了欧洲，该区域内的人民币交易出现增加。