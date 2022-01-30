美英威胁对俄罗斯实施新制裁 乌克兰呼吁俄罗斯撤走集结在两国边境的军队

在美国及北约盟国加紧外交努力阻止俄罗斯入侵乌克兰之际，美国和英国周日威胁将对俄罗斯实施新的制裁。乌克兰周日呼吁俄罗斯撤走在两国边境集结的军队。

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英国外交大臣特拉斯周日表示，英国将于下周公布新的制裁法，以打击"更广泛"的俄罗斯经济目标，相关立法旨在阻止俄罗斯入侵乌克兰。

特拉斯指出，新的制裁法草案将扩大该国的"制裁工具箱"，因此"任何与克里姆林宫和俄罗斯政权有相关利益的公司"都可能成为制裁目标。特拉斯向媒体表示，俄罗斯总统普京的的统治集团成员"都将无处可躲"。她表示，"我将于本周稍晚宣布更新版制裁相关立法，以锁定更多与克里姆林宫有利益相关的俄罗斯公司。"她说，"立法将让我们能够打击更广泛的目标，这样就没人可以心存侥倖，认为自己不会受到这些制裁的影响。"

特拉斯还警告，欧洲盟友必须保持团结一致，以阻吓莫斯科，此外还必须将"捍卫自由和民主"置于"紧迫的财政问题"之前。她提到，在北溪2号天然气管道的争议上，德国似乎"采取较强硬的立场"。特拉斯强调："我们不能只着眼于短期经济利益，而罔顾欧洲自由和民主的长期存在问题。这是我们所有人必须做出的艰难决定。"

英国首相约翰逊周日表示，最快在下周，英军就会把派赴北约的部队、武器、舰艇和战机数量翻倍。

美国方面，民主党及共和党两位议员表示，美国国会"接近通过一项法案，对俄罗斯实施新的经济制裁。具有影响力的民主党参议员梅南德斯在接受CNN访问时承诺，如果俄罗斯入侵乌克兰，将在造成“严重后果”；共和党参议员吉姆·里施（Jim Risch）则称，普京将付出“毁灭性代价”。

另据法新社消息，乌克兰周日呼吁俄罗斯撤出在两国边境集结的军队，如果俄罗斯有诚意缓和局势，应继续与西方国家展开对话。

乌克兰外长库莱巴周日在推特上发文称，俄罗斯领导人声称不要打一场新的战争，如果他们是认真的，就应该新手其外交承诺，并撤走集结在边境的部队。他表示，外交解决是唯一负责任的方式。

另外北约秘书长再次呼吁透过外交途径解决乌克兰危机。

北约秘书长斯托尔腾贝格日前接受美国CNN访问时表示，北约将在这周稍晚时，向克里姆林宫发送一份书面提案，关于"俄乌危机"仍可透过外交途径及和谈来解决危机。但他说，北约的一些"基本原则"绝不妥协。

他指出，北约一些盟国成员日前已在部分跟俄罗斯接壤的地方部署军队，并训练乌克兰政府军如何使用北约提供的武器系统。

北约此前发表声明表示，最近几天，成员国已宣布在东欧完成多项部署。其中包括丹麦向波罗的海派遣一艘护卫舰、向立陶宛派遣4架F-16战斗机、荷兰向保加利亚部署了2架 F-35战斗机等。法国表示愿意向罗马尼亚派兵，美国也明确表示，正在考虑增加其在联盟东部地区的军事存在。