赵立坚遭指盗用叙利亚照片骂阿富汗战争 摄影师本人怒斥扭曲事实

中国外交部发言人赵立坚日前在推特发出4张照片,直指这是美国在阿富汗战争中为孩童带来的景象,但该组照片其实拍摄于叙利亚。叙利亚摄影师苏莱曼表示,作品被如此扭曲盗用,非常生气。赵立坚后来在1月28日删除了文章。

广告 继续浏览后续

据中央社报道称,赵立坚1月24日在推特(Twitter)个人帐号发出4张照片,发文写着“After 20 years\' war, this is what the US has brought to the children in Afghanistan”,直指这是美军进入阿富汗20年后造成的结果。但叙利亚摄影师怒斥扭曲事实。

照片拍摄者、叙利亚摄影师苏莱曼(Ali Haj Suleiman)1月27日在推特个人帐号上澄清,这组图片在叙利亚拍摄,图片残破景象是由俄罗斯军队造成的,“这些大大小小的弹壳,是得到俄罗斯支持的叙利亚阿萨德政权,针对叙利亚平民和儿童发动攻击所留下的。”

该报道说,赵立坚后来在1月28日删除文章。

苏莱曼长期用镜头记录在战火中长大的叙利亚孩童,他在1月28日接受自由亚洲电台访问时表示,除了赵立坚,另一名中国外交部发言人华春莹也照抄、发送错误讯息。他很生气中国官员没有获得允许就使用这些照片,而且扭曲了事实,赵立坚事后没有做出任何联系,也没有道歉。

据自由亚洲电台引述圣托马斯大学国际研究与当代语言系主任叶耀元指出,事实查核和外交事务最在乎的是谨言慎行、多交朋友,但这似乎不再是北京这代外交官所讲究的了,原因还是大外宣的本质。叶耀元直指,中国大外宣的核心还是为了大内宣,借由抹黑美国来彰显中国多好,事实查证根本不重要。

据该报道,苏莱曼拍摄战火下叙利亚儿童的这些作品,捕捉到饱受战争蹂躏的儿童收集废金属的画面,在2021年获得联合国儿童基金会(UNICEF)独立评审团年度选拔的荣誉奖。