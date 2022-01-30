针对瑞典颁布禁令 华为向世银提起仲裁

中国电信集团华为周日表示，在被禁止在北欧国家销售其5G产品后，华为已在世界银行集团争端解决机制架构之下，针对瑞典提起仲裁程序。此前瑞典颁布禁令，不准华为销售其5G设备。

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法新社报导，华为周日发表声明表示："瑞典当局歧视华为并将排除华为参与5G建设的决定，严重损及华为在瑞典的投资，违反瑞典的国际承诺。"

华为称，针对华为在瑞典的直接投资，以及排除华为在瑞典销售5G网络设备及服务，瑞典当局采取了诸多措施，因此华为在世界银行集团国际解决投资争端中心（International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID）的架构之下，对瑞典提起仲裁程序。

不过，华为在声明中并未具体说明索赔的损失金额。根据瑞典电视台（SVT）报导，初步索赔金额为4亿9500万欧元，但是最终索赔金额恐怕会更高。

继2020年英国宣布禁用华为后，瑞典是欧洲第2个并且是欧盟第1个公然禁止网络营运商，在构建5G网络所需基础设施时使用华为的设备，瑞典还下令华为在2025年元月前，拆除已安装的设备。

在华为提出上诉后，瑞典法院于2021年6维持了瑞典邮电局(PTS)的决定。

有关措施损及瑞典与中国的关系。北京当时警告，瑞典邮电局的决定可能会对在中国的瑞典公司产生“后果”，中国的警告引发外界对华为的竞争对手、瑞典电信巨头爱立信的报复的担忧。