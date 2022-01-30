防春节群聚造成传染 北京提倡聚餐2小时内结束

北京冬奥会参赛者将被关在一个“闭环”泡泡中。健将们还未到达，中国的感染人数就已激增，奥米克戎来势凶猛，北京当局面临严峻的挑战。

北京近来陆续传出新冠病毒感染病例。适逢农历春节，官方周日发布聚餐指引，提倡"非必要不聚餐，如要聚餐，人数控制在10人以下，并在2小时内结束"。北京冬奥相关人士新增确诊34例。

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目前北京的疫情仍严峻，根据中国国家卫生健康委员会发布，周六北京再新增20例本土确诊。为减少群聚造成交叉感染风险，北京市官方宣导"少聚餐，年夜饭在家吃"。

中央社援引北京日报报导，北京市商务局周日发布"春节期间餐饮经营场所用餐指引"，提倡在春节期间减少不必要的聚餐，"能不聚则不聚，能少聚则少聚"。再多34名与北京冬奥相关人士确诊新型肺炎

根据指引，如果民众仍要外出聚餐，应妥善控制用餐人数和时间。"家庭私人聚餐一般控制在10人以下，聚餐时间一般控制在2小时以内，避免长时间聚餐聊天。"

指引也要求餐厅的经营者要负起疫情防控的主要责任，督促顾客落实戴口罩、测体温与扫码登记等要求，同时也应要求顾客做好个人防护，离开座位或包厢时戴好口罩，注意卫生并与他人保持社交距离。

此外，在顾客离开后，经营者必须针对桌椅和包厢内洗手间进行全面清洁消毒。

指引同时要求，餐厅不应举办群聚性的促销活动，并要按照规定加强进口冷冻食品、水果的管理，防堵各类风险。

另外，北京冬奥相关人士新增确诊34例，其中13人是运动员或代表队人员。确诊病例之中，23例是在机场接受检测时发现，其余11例在闭环检测中发现。

确诊者包括波兰代表队奖牌希望、短道速滑女选手马利谢夫斯卡。她是累计第8名确诊的波兰运动员，目前被安排隔离检疫，不知会否影响她周六出战500米赛事。根据大会指引，确诊运动员如果没有病征，并在24小时内连续两次对病毒检测呈阴性，可获解除隔离。

另外，澳洲代表队也有1人确诊，不知患者是运动员或是随队人员，暂时没有其他队员被列为密切接触者。