独身在中国的主要城市爆发了，面对传统的重压，独身主义是对自由的肯定。在新生代的要求下，这种独居生活正在产生新的商机，并撼动了社会关系。法国大报费加罗报就此进行了长篇专题报道，下面就是文章内容。

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报道开篇写道：上海著名的，专门为担心子女独身的家庭提供服务 "婚姻市场"，似乎已成为一个旅游景点。仍然可以看到父母和祖父母们聚集在那里，指手画脚地讨论他们的盛怒，在雨伞上贴着 "待婚 "年轻人的简历，这些接近30岁的年轻单身女性，或尚未找到他们的灵魂伴侣的年轻男子，太忙于学习。

作为约会软件的先驱，自2011年以来，这个特有的聚会仍然每周六在人民广场上举行。但它的风光已经不再了......原因是什么？独身主义已经成为全新一代中国人的主张且接受的选择。这是一个社会学上的地震，在这个国家，儒家传统的婚姻结构秩序一直受到尊重，甚至让政府担心独身主义往往与不想要孩子押韵。

个人主义的胜利

文章指出，尽管中国仍然是世界上人口最多的国家，但人口正在老龄化，全国出生率持续下降。意识到国家的权力和影响力也取决于这一数字的力量，政府刚刚允许每对夫妇最多生育三胎......可这并没有解决另一个重大的、前所未有的问题——单身主义的爆炸。根据研究机构大雪咨询的研究数据，在2018年底，中国单身的人数约为2.4亿，即占20岁以上中国人口的22%。

确实，实行了几十年的独生子女政策造成了男女人口的不平衡，限制了婚姻。但这并不是唯一的解释。今天，婚姻不再是Z世代的九五后和中国千禧一代零零后的圣杯。“个人主义已经在我们这一代人中占了上风。"29岁的视听行业制作人约翰尼-唐如是说。年轻人不再遵守中国的传统习俗，即应该在22岁之前结婚，然后马上生子。他们开始意识到，他们需要更多地关注自己，他们的个人幸福比完成父母交付给他们的'婚姻使命'更重要。"

中国女性渴望获得更好的生活质量，这主要与她们的职业成功有关。

文章指出，中国的经济繁荣正深刻地改变着这个国家。随着中国年轻人接受更现代的生活方式，他们的欲望也在发生变化。对于年轻的、受过高等教育的女性来说，情况更是如此。他们中的许多人正在成为 "自愿 "的单身人士，因为他们渴望更好的生活质量，这主要与他们的职业成功、个人发展和个人的娱乐休闲活动有关，这些活动在他们的日常生活中占据了优先的位置。简而言之，凡是家庭的负担不得妨碍...

28岁的导演和艺术家活动家埃琳娜-唐（Elena Tang）说，"传统的重担太重了。我认识的许多人都选择了无牵挂。尤其是因为婚礼的费用和巨大的责任，对于我们这个年龄段的人来说，属于中产阶级。我们的收入几乎不足以为自己买房子或公寓! 在中国，传统上要求男性已经有房，并为整个家庭提供经济保障......"

“自理 "的兴起

文章注意到，一个真正的单身经济正在中华大地上蓬勃发展，完全是为这些追求经济和心理独立的 "单身人士"量身打造且只关注他们。“自理 "是这个新型经济的关键概念之一，因为单身人士比已婚人士更关注他们的外表和身体健康。因此，他们在美容产品上花费更多，特别是高端产品。这是因为中国这一代年轻人，在证明自己更加自我的同时，也不得不面对激烈的竞争而迅速成长起来。

"因此，孩子们没有时间 "做孩子"，Beauty Care APAC.公司市场和技术总监Carla Perez分析指出。当他们成年后，就会努力重过一回这个没有经历过的童年，特别是通过随心所欲地购买使他们快乐的、色彩丰富的、好玩儿的产品。在网上或社交平台上，通过直播销售的化妆品在年轻单身人士中呈爆炸式增长。Carla Perez继续称："那些知道应如何交谈，能提供 "智能 "和护肤前沿产品的专家，又被称为“皮肤知识分子“，组织他们与这些经过深思熟虑选择的消费者进行现场交流活动正在成倍增加。每个人都希望以有意义的方式进行消费。

这种对自我的新关注也正在改变传统上服务已婚夫妻的行业，如珠宝。同样是单身的珠宝设计师Elinn Fang就说："我不认为我的设计是为了让男性买给女性的......这一切都是为了取悦自己。她的中性作品针对的是独立的精神，他们不惧怕单身，反而将其视为一种力量。

约会应用程序的蓬勃发展

这种单身经济也在撼动交友应用程序领域，因为没有承诺并不意味着零恋爱。新社交聊天程序“你呢“（Nine）的创始人Miao Zhang说："在中国，这些应用程序将是钢需！" 就是说有绝对的必要性。"今天，年轻的、现代的、城市里的中国人没有那么多方式和时间去认识他们日益缩小的社交圈以外的人。" 根据民意调查机构Statista的数据，交友软件陌陌（Momo）和探探（Tantan）是中国使用最广泛的两个应用程序，分别拥有约5260万和3200万个月活跃用户。它们在Z世代中非常受欢迎，占其用户群的80%。

根据所处地理位置提供服务的陌陌（Momo）还为用户提供了广泛的使用功能，如小组聊天、直播和小游戏。"对于那些寻找快速约会的人来说，要么是探探，要么是陌陌。如果你是一位学生，有点害羞，Soul为你提供作为一个化身进入模拟世界的机会，而且永远不必担心你的身份回暴露。而如果你是二十多岁，想要一些具体的东西，“Ta 说“语音交友软件和你呢（Nine）就在这个类别中运作，"年轻的企业家解释说到。与西方的差异？中国的交友应用程序更关注于消除无聊和向用户出售娱乐，而不是促进 "真正的 "接触。"化身"（保证匿名）、直播（看人跳舞、唱歌等）和数字馈赠（购买数字产品，如粉色或明星贴纸，然后发送给某人）的世界是三个主要的特殊性。

重新掌控自己的生活

LDC的中国社会学分析专家Sizhang Kong分析说："爱情中确实存在着幻灭。与其组建自己的家庭，年轻女性更愿意享受她们原生家庭、朋友和收养的宠物。他们在自己的世界里逃避，不再将自己许出去。这些女性在自己的单身生活中感到充实，她们大多在国外学习过，很聪明，很有创造力。她们自给自足。在一个很大程度上仍然是父权制的社会中，她们的独身主义使她们能够重新掌控自己的生活。

文章指出，旅游业、休闲业和餐饮业已经明白了这一点，并提供适应这些新型客户的服务。在上海、广州和北京，专门为单身人士服务的餐厅如雨后春笋般出现，在隔间里提供单独用餐。女性也越来越敢于独自出门旅行。云南悦榕庄的总经理黄安琪说："我们为单身人士提供特别套餐服务，幸福的圣地，可以帮助单身客人释放压力和孤独感"。

宠物友善咖啡馆正在城市中涌现，并变成了约会俱乐部。

今天，单身人士正在用自己的方式来排解孤独：他们占中国宠物主人的15%。年轻导演埃琳娜-唐就表示："我收养了三只猫，我把它们看作是我的孩子"。除了为自己的宠物购买产品和服务外，这些单身客户是网上与宠物有关内容的主要消费者之一。他们的宠物朋友也成了一种社会化和社交的方式。宠物友善咖啡馆如雨后春笋般出现在城市中，并变成了交友俱乐部。这是一个最新的现象，在这个国度，宠物还远未被接受......在上海，除了经典的猫咪酒吧，还有猪和浣熊酒吧。

但是对于寻求关注的人来说，中国最新的不寻常趋势是 "管家咖啡馆 "的出现，在那里，年轻女性可以得到年轻服务员的呵护，付钱让他陪她们看电影，认真听她们讲话。在上海，一家叫 The Promised Land 的实体店，一次体验的费用约为60美元，但要成为VIP会员并享受特殊待遇，则必须支付高达4,000美元的费用。最后，文章质疑道：这是解脱的代价吗？