乌克兰危机：拜登警告"美国做好了一切准备"

美国总统拜登周一警告说，美国“继续呼吁通过外交手段”解决乌克兰的危机，但美国已经对任何情况做好准备"。白宫发言人普萨基周一表示，如果俄罗斯入侵乌克兰，美国已准备好“对俄罗斯精英及其家属实施具体制裁”。安理会就乌克兰危机召开会议，俄美"针锋相对"。

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法新社报道，普萨基表示，华盛顿已经开列出“属于或接近克里姆林宫核心圈子的人员”名单，由于他们与西方国家有着密切的金融关系，这些人将成为“特别脆弱的被制裁目标”。

普萨基表示：“这仅是俄罗斯进攻乌克兰的情况下，美国全方位制裁俄罗斯的手段之一"。

美国曾经威胁，要切断俄罗斯银行进行美元交易的渠道，并禁止向俄罗斯出售美国技术。

俄罗斯和美国周一在联合国安理会针讨论乌克兰危机会议上"针锋相对"。美国常驻联合国代表格林菲尔德表示，俄罗斯的行动不仅威胁到乌克兰，也威胁整个欧洲及联合国负责的国际秩序。她说，俄方在乌克兰边境部署超过10万军队，并伴随咄咄逼人的要求和言辞，如果俄罗斯入侵乌克兰，将发生严重后果。而俄罗斯常驻联合国代表涅边贾反驳说，俄方已多次表明美方的指责毫无根据。

美国总统拜登在会议开幕时发表声明警告俄罗斯，必须展现以外交途径解决乌克兰问题的意愿，否则将遭到严厉报复。拜登说："如果俄罗斯真诚愿意透过对话来处理我们各自的安全疑虑，美国与盟邦和伙伴将继续真诚参与。否则俄罗斯如果决定放弃外交手段进攻乌克兰，那就必须承担责任，立即面对严重的后果。"

另外，丹麦周一表示，准备将军事装备运送到乌克兰。丹麦首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在记者会中说："我准备运送军事装备到乌克兰，我们并已提出建议。"