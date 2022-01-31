台湾朝野政党反驳赵立坚「哪来什么副总统」说法

台湾的副总统赖清德28日参加宏都拉斯总统就职典礼时，与美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）简单互动寒暄，被绿营视为外交突破。对此，中国外交部发言人赵立坚公开指出「台湾只是中国的一个省，哪来的什么副总统」，这话不但引发民进党回批，连国民党和蓝营人士也纷纷反驳。

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民进党指出，中华民国台湾和中华人民共和国互不隶属，总统蔡英文和副总统赖清德是由2300万台湾人民，透过民主制度选举出来的国家正副元首，代表的是台湾人民的集体意志和多数民意，有权对外行使台湾的国家主权行为。

民进党说，中国的相关言行不仅丧失泱泱大国气度，更会伤害两岸人民的情感，破坏两岸关系的健康发展。

国民党文传会主委凌涛发布新闻稿表示，中华民国是主权独立国家，从民国元年创建以来，就设有总统职务；自民国85年开始，总统、副总统更是透过中华民国自由地区全体人民直选产生。中国大陆人士可以到总统府官网查阅，以免因不察事实，而有失仪节。

他指出，虽然海峡两岸隔海分治，但中华民国存在的事实不容视而不见。两岸「互不承认主权，互不否认治权」是两岸过去数十年来得以维持和平，以及互动发展的基础。

他更说，依据中华民国宪法选举产生的总统、副总统，权威性与合法性不容大陆当局置喙；且要特别提醒，只有「中华民国副总统」是全称与正确说法，没有所谓「台湾副总统」。

国民党并谴责任何挑起两岸对抗情绪、伤害中华民国的恶意发言，并呼吁相关人士自重，而后人重之。

中广董事长赵少康也强力批判说，中华民国的既存事实，在主权及治权上都无可否认，台湾2300万人应获得国际的充份尊重、平等对待。请赵立坚尊重中华民国副总统及美国副总统会面的事实，不要玻璃心。

他说，中共一味打压台湾国际空间，无助两岸关系，高度与智慧都不是大国风范；用轻篾的言论处理两岸关系，只会升高台湾人的愤怒与仇恨值。

另一方面，赵少康也说，民进党不断宣称台美关系史上最佳，副总统贺锦丽却只称赖清德为「对等官员」，不肯用正式官衔称呼「副总统」，不只戳破蔡政府的大内宣，也伤了台湾人的心。