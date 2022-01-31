民政局长徐英伟「落台」 派对门丑闻首位 评论料特首与建制派将生矛盾

在洪为民派对门中被特首林郑月娥两度点名表示「非常失望」的民政事务局局长徐英伟，在港府今(31日)午公布调查结果前数小时宣布辞职，拟即日离任，声称为参加生日宴的「错误承担责任」。据了解，他应是涉事十五名官员中惟一「下台」的官员，另有个别官员会受到训诫。有建制派评论认为，港府严惩徐英伟，是不愿事件继续恶化，认为这有利巩固北京和「爱国者治港」的威信，特首林郑月娥与建制派虽会因此出现小矛盾，但问题不大。

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徐英伟是林郑月娥任内第六位「落马」的官员，是众多香港特首中最多官员被罢免或「被离职」的一人，以致她曾在去年十月接受电视访问时形容自己是「换人最多的特首」。

出席身兼港区人大代表的深圳前海管理局香港事务首席联络官洪为民生日宴的二百多名嘉宾中，有15位官员，立法会议员则有20人，当中，被林郑月娥公开点名批评的，只有徐英伟。据了解，徐当日在生日宴逗留约一小时，期间没有戴口罩，涉嫌违反防疫规例，且其声称的逗留时间短于官派司机的纪录不符，被指事态严重。在他成为惟一一个被特首要求延长停职隔离期的官员后，政圈已传出林郑月娥要「炒」徐英伟，但因徐是问责高官，任免须由北京的中央政府作最后决定，故不能实时公布。

到了今早，不同传媒均报道，港府会于今天公开派对门调查报告，而徐英伟的社交平台亦在中午前先后关闭，一般已预料他的前途已定。中午过后，徐英伟发布简短离任声明，指自己作为问责团队中负责抗疫的主要成员之一，在疫情爆发时未能以身作则，以防疫为先，出席宴会时有失当行为，「应为自己的错误承担责任」，决定辞任。

由于是届管治班子的任期只余五个月，一般相信，他的副手、现正署理局长一职的原副局长陈积志，将会接替他出任局长。陈积志是专职公务员，没有政党联系。

民建联7成员任问责官 事件加深与特首矛盾

徐英伟离任，最受影响的，会是他所属的立法会最大政党香港民主建港协进联盟(民建联)。公开数据显示，手握数以亿计地方资源拨款权的民政事务局长，近三任局长都是民建联成员或与该党有深厚关系人士，包括民建联创党主席的兄长曾德成、常委刘江华、成员徐英伟。评论员冯智政指出，有关资源为民建联拓展地区工作及所需资源提供方便，故此民建联必然反对徐离任，这在早前已有消息传出，相信徐一旦请辞，应是民建联与特首已达成一些「枱底协议」，但即使如此，亦会令关系原已不大好的林郑月娥和民建联之间出现更多龃龉。政圈关注，事件会否影响3月的特首选情。

对于徐英伟请辞，民建联主席李慧琼发声明表示尊重，形容这是「敢于承担」的表现，希望他未来仍「心系市民，贡献社会」。民建联在本届政府有七名问责官员，除了徐英伟，还有财经事务及库务局局长许正宇、商务及经济发展局副局长陈百里、政制及内地事务局副局长胡健民、政务司司长政治助理萧嘉怡等，为各党派之最。

本身是社会学者的中国港澳研究会副会长刘兆佳指出，社会因为疫情积累怨气，《港区国安法》下有人透过非政治议题发泄对政府的不满，所以港府今次对徐英伟采取较严厉态度，防止政治局势恶化；而北京接受徐英伟辞职，亦是以大局为重的表现，认为这有利中央和爱国者治港的威信，即使特首林郑月娥与建制派会因此出现小矛盾，对她连任的行情，影响亦不大。

现年45岁的徐英伟，在加拿大和英国攻读大学学士和硕士，自2008年中起加入政府，成为首批政治助理，出任民政事务局局长政治助理，在三任特首确子中服务，亦是香港历来最年轻的局长级官员之一，他在2017年以40岁之龄获委任为副局长，前年与另一民建联成员许正宇一同以43岁之龄获委为局长。

洪门宴风波涉及的官员有15人，只有徐英伟被林郑月娥点名批评，指他作为负责防疫的官员，有出席政府防疫高层会议，了解防疫政策，故其表现「非常失望」。其后，经隔离后，14名官员已陆续重返工作岗位，只有徐被特首要求继续休假至二月三日年初四。