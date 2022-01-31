法新社记者见闻：北京和奥林匹克飞地 两个平行世界

北京冬奥会在闭环内举行，与北京市完全是两个平行世界。图为2022 年 1 月 27 日，一名戴着口罩的男子走过北京冬奥会主媒体中心附近的围栏区域。

一边是中国的首都，一边是被隔离在市中心的冬奥“大泡泡”，两个互不相干的平行世界。

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运动员、其他奥运人员一落地，就进入另外一个世界，这个由封闭的旅馆、封闭的交通工具，以及从头到脚包裹的核酸检测人员组成的世界。

欢迎你，进入闭环!

北京市中心这家酒店高高的围墙上，书写着2022北京冬奥的口号：“一起向未来”，一旁还有一个对当地人的警告：当心!这里是闭环!

冬奥比赛将于星期五开赛，第一批到来的冬奥人必须尽快适应健康管理限令。这些限令制造了一块真正的“奥林匹克飞地”。

东京夏奥会也是在疫情肆虐的环境下举行的，但是东京当局同意把当地人和前来报道奥运会、且已在当地14天的媒体人“混同”起来，中国当局要严厉得多，干脆设置一个“闭环”。

闭环! 奥运地带，没有任何指向外界的通道，既不通向北京，也不通向另外两个赛区：200公里以远的张家口和80公里外的延庆。

这块飞地中的6万居民，其中3000名运动员，他们眼中的中国就是旅馆，比赛场馆，以及连接比赛场馆和酒店之间的公交车通道。

去攀登长城，去天安门广场散步，去参观紫禁城，想都不要想。

周四刚下飞机，2018年奥运会滑雪冠军佩琳·拉方特和她的法国团队就进入了“奥运泡泡”：几米高的障碍物装饰着橙色和白色的帆布，上面标有蓝色字体：“北京 2022”。

然后走上精心安排的被众多的周身包裹的工作人员严密监视的通道，查护照，认证，在中国大地上接受第一次核酸检测。

每两个小时，酒店工作人员要在走廊、电梯喷撒消毒液。

记者前往前往北京（冰上运动）、张家口（北欧和自由泳）、延庆（高山滑雪、有舵雪橇）的

新闻中心，主办方设置了奥运专用交通系统认可，想体验公共交通绝无可能。

即使记者住的酒店与新闻发布中心只隔着一条人行道，您也必须等待高峰期每20分钟一班的专车，还要花10分钟乘坐公交车“过马路”。

然后，所做的一切都为了避免接触。巴士司机站在有机玻璃后面，负责检测的医务人员经常被安置在酒店门前的“隔间”里，只有一个可以塞进去手臂并将拭子放在喉咙里进行日常 核酸检测的洞。

膳食区，有机器人做咖啡，送饮料，甚至会直接送来饭菜。

当然，如此严酷的生活条件同样适用于与国际人士接触的中国工作人员，包括司机、厨师，还有清扫工人。

他们中很多在遵守两周不能离开北京的命令后，已经融入了“泡泡”。

在他们完成各自的任务后，这些当地的服务人员，包括20000名义务工作者，必须先行隔离，然后才能回家过上正常的生活。其中还有许多一直要等到3月13日残疾人奥运会结束才能重返社会。

记者体验，这块飞地还是有些积极的方面，上网是完全自由的，网络通畅高效，包括在专车上也是如此。

另外，进入赛场的检查，在某些奥运会上可能非常繁琐和受限，这里非常简短。

奥运会从来都是一个不寻常的事件，但这一次的奥运会却是另外一个世界。