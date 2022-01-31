港议员斥实施「与病毒共存」国家不负责任 港人推动涉违国安 港府称讨论不违法

中港政府就武汉肺炎疫情均推动「清零」政策，对西方不少国家推行「与病毒共存」政策，香港立法会议员何君尧接受建制网媒访问时批评，该等国家不负责任，俨如发起生物战，可予控诉；对于有专家推动「与病毒共存」，何认为有违国策，可视之为违反《港区国安法》。港府发言人响应传媒查询时只表示，对「清零」有效性进行「纯意见讨论不涉违法」。不过，倾向民主派的评论仍未安心，忧港府执法会因人而异。

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有「西环(中联办的俗称)契仔」之称的建制派议员何君尧，前(29日)天接受网媒《香港01》访问时批评，英美等国家选择「与病毒共存」，「躺平让病毒乱飞」是不负责任的做法，而任由病毒传播更是等于发起生物战，重则可被视一种战争行为，轻则可起诉相关政府，控告他们疏忽失责而导致人命财物损失。

报道又引述他说，「外防输入、内防反弹」是中国国策，「防疫等于国防或外交，若香港有专家推动与病毒共存，或有违国防政策，违反社会秩序，可视之为违反《港区国安法》。」

有关言论引起网上热议，且获不少传媒转载，报道获不少网民发出「赞赏」的表情图像，但网名「镜中花」的网民指出，「任由病毒散播等于发动细菌战」的说法可圈可点！指大家心里有数。西方现时仍有声音指责中国武汉是疫情源头。另外，台湾香港协会理事长桑普在其网上频道大骂何君尧，更指其言论「垃圾」。

港府发言人昨日响应传媒时说，就抗疫「清零」目标有效性的讨论有否违反国安法的问题，「一般纯意见讨论不涉违法」，重申「动态清零」是防疫抗疫及保护市民卫生安全的最有效方法。

桑普忧港府以「动态违法」处理言论

何君尧接受《明报》访问时为其言论降温，强调学术讨论防疫策略没有问题，但若到了「拍板」决定阶段，便须考虑会否违背国家防疫策略，而中国工程院院士钟南山去年底曾提出「与病毒共存」的先决条件，未属决策阶段。

不过，何君尧的言论和港府响应仍然引起港人不安，民主党医疗政策发言人袁海文忧虑，若有人提出较具体的「与病毒共存」方案，可能不属「纯意见讨论」的范围，质疑会否误堕法网。另外，本身是评论员的桑普更忧虑，港府执法会因人而异，以「动态违法」的方式去处理，他举例称，建制派大党民建联讨论不会被视为违法，但「我桑普若身在香港，与大家讨论，便违反(国安法)，因为你居心叵测、指手划脚、说三道四、别有用心、勾结外国势力，煽动颠覆

国家政权」。他更循此指出，何君尧至今仍坚持其与港府响应相佐的言论，那何君尧的言论便会引起听者对港府的憎恶和仇恨，有触犯煽动罪之嫌。

民主党25日发表民调，指有65%市民支持香港应就「与病毒共存」策略作出研究或准备，比率较该党两个月前所作同类调查上升23个百分点。及至昨(30日)天，建制派的紫荆研究院发表近日进行的民调结果，指有68%受访者认为「动态清零」策略更符合香港社会整体利益；24%认为应该放宽限制、与病毒共存。该调查又发现，近75%受访者赞成强制所有符合条件者接种疫苗。