维吾尔和西藏人权团体呼吁欧盟扩大制裁中国官员

国际人权联盟、国际声援西藏运动、世界维吾尔代表大会周一呼吁欧盟,扩大严重侵犯人权的中国官员和实体制裁名单。除了新疆之外,也要纳入在西藏侵害人权的官员。

中央社报道,总部在巴黎的国际人权联盟(International Federation for Human Rights, FIDH)、总部在华盛顿的国际声援西藏运动(International Campaign for Tibet, ICT)、总部在慕尼黑的世界维吾尔代表大会(World Uyghur Congress, WUC)周一发布联合声明,呼吁欧盟扩大严重侵犯人权的个人和实体制裁名单。

欧盟去年3月对中国新疆维吾尔自治区公安厅长陈明国、当地中共高干王明山及王君正祭出旅游禁令与冻结资产;前新疆政法委书记朱海仑被锁定;新疆生产建设兵团公安局也遭制裁。欧盟去年12月通过将制裁延长至今年12月8日。

声明指出,3个组织对欧盟上述决定表示欢迎,更期盼此举是"以人权为核心的新欧盟—中国政策的开端"。

国际人权联盟亚洲部主任吉欧盖塔(Andrea Giorgetta)说:"欧盟首度制裁4名中国官员后,我们呼吁欧盟及成员国扩大这份名单,纳入在东突厥斯坦和西藏参与严重侵害人权的其他官员。国家和党领导人违反人权规范、侵害西藏和东突厥斯坦人民,令人无法接受,欧盟必须继续展现予以挑战的决心。"

世维大会主席多里坤.艾沙(Dolkun Isa)指出:"特别是在维吾尔族法庭(Uyghur Tribunal)作出判决后,中国官员对数以百万计维吾尔人遭侵入性监视和大规模拘留负有直接责任,不容逃避。"

英国民间法院维吾尔族法庭去年12月9日判决,中国在新疆对维吾尔和其他少数民族犯下种族灭绝罪。

声明指出,尽管朝正确方向迈进,欧盟还是没有将中国人权状况严重性反映在外交政策上。三个人权组织FIDH、ICT、WUC对去年中止欧中全面投资协定程序表示欢迎,"但是我们仍担心,协定未来仍可能在关键人权问题未解情况下重新推动"。

声明强调:"只有4名中国官员遭制裁并不够,因为这不能涵盖中国政府侵犯人权的整体情况。" 声明要求欧盟考虑扩大制裁中国官员名单,除了参与压迫维吾尔人的官员外,也要将实施压迫性政策,在西藏造成大规模拘留营及系统性同化政策的官员纳入。

西藏运动欧洲事务部执行长梅登(Vincent Metten)指出,中国国家主席习近平领导下的西藏整体人权形势严重恶化,2009年以来,已有超过150名藏人以自焚手段,谴责中国治藏政策和当地没有基本人权。他说:"欧盟制裁名单的王君正被任命为中共西藏自治区党委书记,意味中国当局有意继续铁腕掌控藏人。我们敦促欧盟,会造成后果的人权政策才是有用的政策。"