联邦议员敦促美国奥委会 捍卫参加北京冬奥运动员的言论自由

美国国会议员周一发表致美国奥委会的一封公开信，对参加北京冬奥会运动员的安全感到担忧，呼吁确保运动员的言论自由及个人数据隐私。美国白宫发言人普萨基周一在被问及，美国总统是否支持运动员在奥运会上发表政治言论时表示，拜登政府“支持言论自由”。

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法新社报道，由美国两党议员组成的中国问题议员特别小组在信中表示，最近(在中国）发生的多起事件引起我们对参加北京冬奥会运动员安全的担忧。

信中引述北京奥组委对外联络部副部长杨舒在1月份曾威胁说，"任何违反奥林匹克精神，特别是违反中国（中共）法律规定的行为都将受到惩罚"。美国议员的公开信称，“即使美国公民的身份也不能保护他们免于受到迫害"。美国国会议员呼吁，如果美国运动员选择在北京冬奥期间就中国侵犯人权的行径发声，美国奥会要准备好保护美国选手免受中国政府可能祭出的报复。

民主党籍联邦参议员默克利（Jeff Merkley）与联邦众议员麦高文（Jim McGovern）在给美国奥林匹克委员会（USOPC）的公开信中称，目前"迫切需要努力"来解决言论自由和数据隐私在奥运时面临的风险。

领衔美国国会及行政部门中国问题委员会（CECC）的默克利与麦高文表示："中国当局出于政治或看似有理的原因，对美国公民实施出境禁令，甚至监禁外国人。"

两人表示，美国奥委会应"加倍努力"与国际奥委会（IOC）、其他国家奥委会和美国国务院交涉，以确保制定计划和措施来保护运动员，以免他们因言论自由而受到惩罚。

默克利与麦高文表示："我们进一步要求美国奥委会向公众表明正在采取这些措施。"两位议员并补充说，美国奥委会应"准备好捍卫所有敢于发声的奥运选手"。

人权组织基于北京当局对维吾尔人和其他穆斯林少数民族的待遇，长期批评国际奥会将奥运主办权交给中国。

美国、英国、澳洲等国家也因中国人权纪录不佳，宣布外交抵制北京冬奥。中国则否认侵犯人权指控。

议员公开信还指责北京奥运会要求所有参赛者必须下载和使用的"MY2022"应用程序，Citizen Lab发现该程序有安全漏洞引发对数据遭黑客攻击的担忧。

奥运会组委会向法新社保证，这些问题“已经得到解决”。但一些西方国家奥委会建议他们的运动员在奥运会期间使用备用的智能手机或电子邮件。

美国白宫发言人普萨基周一在被问及，美国总统是否支持运动员在奥运会上发表政治言论时表示，拜登政府“支持言论自由”。