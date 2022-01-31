驻港解放军首次在中区军用码头行升旗礼 向中国人拜年 评论称欲降港人抗拒感

中国解放军驻港24年多，但直至昨(30日)晨才首次在位于香港金融中心的中环军用码头举行升旗礼，令一直在封闭军营中活动的驻港部队在「公众」地方执行职务，并借机向中国和香港人民拜年，是驻港部队首次向中国人民拜年。时事评论员刘锐绍表示，驻港部队除了擦存在感之外，亦期望藉节日中和其过硬形象，减少港人对解放军的恐惧，但这并不表示北京打算在港动用解放军。

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驻港解放军继前日发稿祝贺港人新春快乐后，昨日清晨七时许更派遣近三百名官兵代表进入中区军用码头参与升旗礼，当中，78名驻港部队三军仪仗队员组成的护旗方队，护卫国旗走出中环营区，穿过添马公园，走进中区军用码头。随后现场官兵高唱国歌，向国旗敬礼。官兵又透过在线举行「云拜年」，向中国人民送上壬寅虎年祝福，是1997年部队驻港后首次向全国人民拜年，祝愿中国繁荣富强，香港明天更美好。

中区军用码头拨予驻港部队使用在港争议多年，自港府在2000年公布中环填海大纲中的解放军码头后，拨款虽获立法会批准，但数年后被保育人士指有隐瞒，几经争议，当局在咨询时接获近两万份反对意见书，但城市规画委员会于2014年时仍通过将中环一块面积3万平方呎、长达150公尺的海滨地段改划作军用码头和连接解放军驻港总部的通道，但会加入条文，列明解放军不使用时，码头用地会开放予公众使用。民主派人士对此大表不满，于是申请司法复核；至此才揭发原来中英两国在1994年已签订秘密协议，列明会在韦尔斯亲王军营(即现时驻港部队总部)附近预留150米的最后永久海旁，供1997年后兴建军事码头之用。经过多番争讼，立法会于2019年6月底通过拨地的相关修例，引起市民不满，数百人在码头处示威，高喊「人不送中，地不阉割」、「还我海滨」等口号。直至2020年9月，中区军用码头才正式移交驻港解放军。

而在首次于香港心脏地带的中区军用码头举行升旗礼前夕，解放军驻港部队司令员彭京堂少将和政治委员蔡永中少将发出公开信，指在新的一年，驻港部队将坚决听从党中央、中央军委和习近平主席号令，全面锻造能打仗、打胜仗的威武文明之师，坚决贯彻「一国两制」方针和香港《基本法》、《驻军法》，坚决维护国家主权、安全、发展利益，与及香港的繁荣稳定。

对驻港部队的连日举动，熟悉中国事务的时事评论员刘锐绍向本台表示，广义来说，这是解放军向港人擦存在感，而在喜庆节日进行，亦可中和军队的硬绑绑形象，期望逐步减低港人因1989年六四事件对解放军形成的恐惧和抗拒。而更重要的，是对外显示其政治姿态，即中国拥有香港主权。

他又说，虽然驻港部队首长的信中提及要「锻造能打仗、打胜仗的威武文明之师」，但这只是虚话，一是香港不会开战，二是即使香港出现不稳，北京也不会在港动用解放军或武警，他相信，新任驻港部队司令员彭京堂只需把他当年在新疆的武警经验透过香港执法部门执行即可。