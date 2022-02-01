丹麦挪威解除大部分防疫限制与病毒共存 世卫警告"为时过早"

尽管奥密克戎变种病毒确诊病例创新高，丹麦周二仍告别口罩和健康通行证，成为欧盟第一个解除大部分防疫限制的国家；挪威周二也宣布，结束几乎所有防疫措施，"与病毒共存"。世卫周二警告，现在对新冠疫情宣布胜利或对疫情投降都是为时过早。

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法新社报道，丹麦解除大部分防疫措施后，只在边境为来自非申根国家、且没有接种疫苗的旅客，制定少数防疫限制。

丹麦去年9月至11月首度尝试解除限制后，如今再度放弃防疫检查，酒吧、餐厅营业时间也不再受限。

目前丹麦每天新增约4万至5万例确诊，相当于国内580万人口的1%左右。但卫生官员认为相关数字很快会开始下降。

另一个北欧国家挪威也紧跟其后，结束强制远程办公，解除对酒类销售的最后限制。挪威政府周二宣布，结束大部分防疫措施，挪威政府认为社会可以而且应该“与病毒共存”。

挪威总理斯托尔周二在新闻发布会上说：“今天我们终于可以取消今年冬天不得不忍受的许多卫生防疫措施。”他表示，即使奥密克戎变种导致感染激增，但在大规模接种疫苗的国​​家，确诊增加不意味着重症患者增加。他说，"我们不得不也可以同这种"高度感染(病毒）"共存。

不过，世卫总干事谭德塞周二警告，现在任何国家对新冠疫情宣布胜利或对疫情投降都是为时过早。

谭德塞说，新冠病毒很危险，并在继续变异。自10周前在非洲南部首次发现奥密克戎变种病毒以来，全球新增近9千万例病例，比2020年全年累计的病例还要多。他强调，需要继续追踪出现的变种病毒，包括Omicron的BA.2亚型。

谭德塞对一些国家现正流行的说法表示担心，例如由于已经有疫苗，以及Omicron传播力强、没有那么严重，已无法也不再需要阻止病毒传播，他形容这是完全错误的说法，强调新冠病毒传播得更多，意味更多人死亡。

世卫专家范克尔克霍夫说，现在并非解除所有防疫措施的时候。世卫紧急项目主管瑞安警告，疫苗接种率不高或卫生系统不强的国家，不应盲目屈服于政治压力，放松防疫政策。