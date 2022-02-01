北京冬奥：法国奥委会主席及奥运代表团团长双双确诊不能赴京

法国奥委会周二发布消息称，法国奥委会主席布里吉特·亨里克和法国奥运代表团团长娜塔莉·佩查拉特由于新冠病毒检测呈阳性，目前不能飞往北京奥运会。

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法新社援引法国奥委会周二发布的新闻稿称， “她们将远程工作，协助在中国参赛的法国运动员并负责日常管理”，她们计划在情况允许之时再前往北京”。

另外，2024年奥运会组委会主席埃斯坦盖(Tony Estanguet）也因新冠检测呈阳性不会前往北京。

北京冬奥将在2月4日举行开幕式，但自1月23日以来，主办单位已通报200例确诊病例。对此，北京冬奥组委疫情防控办公室副主任黄春周二指出，疫情仍在"可控范围内"。

路透社报导，北京冬奥组委会宣布，自上月23日以来，包括机场入境人员和冬奥防疫"闭环"泡泡的人员已有200人确诊。尽管开幕式近在眉睫，北京冬奥组委疫情防控办公室副主任黄春周二在记者会上说："随着越来越多人进入中国，境外移入的新冠病例也在增加，不过病例的增加也代表海关对新冠检测技术更加精确。"

黄春说："北京冬奥的新冠确诊情况目前仍在'可控范围内'，因此参加奥会的选手、人员都不必担心。"

据报导，北京冬奥主办单位在1月31日通报了24例确诊个案，包括16名选手；许多选手在抵达中国的机场时，被检测出阳性，因此无法参加本届冬奥。

北京冬奥采取防疫泡泡模式，冬奥选手与相关者只能搭乘官方交通工具往返下榻处与奥运场馆、禁止在北京内自由移动，以及包括媒体记者与工作人员在内的所有冬奥相关人员每天都要接受检测。