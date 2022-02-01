国际奥委会希望北京冬奥会观众席上座率能达到30%-50%

鉴于北京冬奥会不面向公众售票，国际奥委会表示寄希望通过另外的邀请方式，在一定程度上填补现场观众的数量。

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2月1日星期二，国际奥委会奥运会执行主任克里斯托夫·杜比表示，将为2月4日至20日之间的北京冬奥会发出邀请，弥补不对公众售票的缺憾，希望比赛场馆将迎来其容量30%到50%的观众。

北京在周日记录到20例新冠阳性，为18个月以来最高的新冠阳性病例数。中国主办方已宣布因疫情原因拒绝向大众售票，改以邀请的方式进行；9月，中方宣布禁止来自中国以外的观众现场观看奥运会。

国际奥委会奥运会执行主任克里斯托夫·杜比在2月1日星期二解释称，邀请的方式预计将给比赛场馆观众席带来其容量30%到50%的观众数量，具体规则根据比赛场地在室内或者室外，有所不同。“如果能够达到50%，就已经是很不错的成果了”。他强调，“这种为当地民众设计的方案，将在保证观众席有一定观众的同时，保证每一个参与者的健康安全”。另外，杜比还提醒人们注意，“受邀参加的观众不仅会有中国人，还会有在中国生活的居民们，这意味着将会有外籍人士，这是非常好的。国际奥委会曾经对这一点进行特别强调”。