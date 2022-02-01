奇怪：香港特首不出席冬奥 澳门特首却与会

在部分西方国家外交抵制北京冬季奥运会和人权组织呼吁抵制冬奥之际，香港行政长官林郑月娥以本地疫情反复为由，拒绝出席冬奥；相反，同为中国特别行政区之一的澳门，其特首贺一诚则应邀出席4日晚上的冬奥开幕式。不少评论认为，林郑月娥拒绝出席冬奥事有蹊跷，亦不符合她的性格，可能反映她争取连任的行情，而惟一可以排除的，是她藉此抵制冬奥。

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林郑月娥去年底到北京述职时曾表示，期望能够出席冬季奥运会，但她昨日在记者会上被问及会否出席时表示，述职时，香港疫情较为稳定，故期望出席盛会，回港后亦正式收到中央的邀请，但由于当时疫情逆转，故已「马上拒绝」邀请，她和丈夫均不会出席冬奥。她续称，会透过电视直播观看，亦预祝香港三名参加冬奥的选手能取得佳绩。

不少评论员以「怪事」形容林郑月娥拒绝出席冬奥一事，浸会大学政治及国际关系学系前助理教授黄伟国更形容，林郑称「马上拒绝」是「心虚」的表现。他和一些网上评论员指出，冬奥是中国的重要场合，露脸和借机与国家主席习近平等领导人面前露脸，对她争取连任肯定有帮助；另外，以她的性格，亦不像是会为了指挥抗疫而拒绝赴京；至于这是被规劝留港处理疫情？她为免出现上京后不获其他部委待见的尴尬局面，则不得而知。

香港特首选举将于3月27日举行，提名期为本月20日至3月5日，较去年暂时拟定的日期迟了五天。有传是因为北京政府迟迟未就「祝福人选」拍板，但选举事务处总选举主任黄文超一直拒绝响应延期原因，不断重申「没有补充」。

另外，今届特首选举新增候选人资格审查表格，参选人须申报是否持有英国国民(海外)(简称BNO)身分或拥有台湾居留权、配偶的国籍，以及是否拥有外国居留权等。