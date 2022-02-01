索罗斯预言习近平或无法连任

习近平能否在中共二十大连任是美国胡佛研究所最新一次会议关心的主题。图为2015 年 9 月 3 日，在北京天安门前举行的纪念二战日本投降 70 周年阅兵式上，中国国家主席习近平出现在屏幕上的图片。

美国斯坦福大学胡佛研究所日前召开研讨会，习近平连任、美中关系、台湾安全等问题成为讨论焦点。考虑到多重危机交叉，中共内斗加剧等因素，美国著名投资家、亿万富翁索罗斯对习近平成功连任并不乐观。

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索罗斯1月31日在胡佛研究所发言称，“中国共产党内有很强的反对习近平的力量，习近平精心安排想把自己提升到与毛泽东和邓小平同等地位，可能不会发生”。

索罗斯在研讨会上首先展示了这样一幅世界图景：“2022年将是 世界历史上关键的一年。再过几天，世界上最强大的专制国家中国将举办冬奥会。如同1936年的德国一样，它将利用这一奇观为其严格的控制体系赢得宣传胜利。”

因此，“我们正处在或接近重要的决断中，这些决断将决定世界前进的方向。”“10月，中国共产党第20次代表大会将决定是否让习近平第三次连任中共总书记，而美国将在11月举行关键的中期选举。”

同多数观察家的看法不同，索罗斯对习近平能连任相当怀疑。他表示，习近平党内四伏的敌人，房地产危机引发的经济危机，效果不佳的中国疫苗，人口出生率下滑，都是对习近平连任很不利的因素。

索罗斯认为中国正面临以房地产市场为中心的经济危机，房地产市场一直是习近平上台以来经济增长的主要引擎，也是地方政府收入的主要来源。但房地产繁荣所依赖的模式已不可持续 ，价格上涨到普通人所难以承受的水平。2021年6月，住宅地价比前一年高出30%以上。恒大违约也是这一危机的连锁反应。

与房地产密切相关的是中国面临着严重的人口问题，中国实际的出生率远远低于公布的数据。专家测算，中国实际人口比官方公布的14亿少大约1.3亿，人口危机将加剧房地产危机，导致劳动力短缺、财政紧张和经济放缓。

索罗斯还认为习近平面临的一个棘手问题是中国的疫苗无法应对奥米克戎变种，习近平严酷的清零防疫政策对经济活动已造成负面影响，清零政策也无法应对目前蔓延到中国越来越多城市、不再受到控制的奥米克戎。

这位曾形容习近平为“开放社会最危险的敌人”的金融家称，习近平“他将私营企业置于中共的控制之下、破坏它们曾有过的活力，而不是让私营企业蓬勃发展。习近平推出的‘中国梦’，说到底就是‘完全控制’，这种控制已经造成灾难性的后果。”

索罗斯还表示，希望习近平可能会被一位对内不那么专制，对外趋向和平的人所取代。