约翰逊：俄罗斯集结大军对乌克兰构成明显而迫切危险

乌克兰危机：俄罗斯据称继续增兵，而各国则是加紧外交斡旋。周二到访乌克兰的英国首相约翰逊在表示，俄罗斯对乌克兰进行军事干预的危险“明显”而“迫在眉睫”，约翰逊警告，"这将对俄罗斯和全世界都是灾难性的”，他并敦促莫斯科“妥协让步”，匈牙利总理前往莫斯科会见普京称，"达成一项各方都能接受的协议是“可能的”，美国国务卿布林肯周二再次与俄罗斯外长拉夫罗夫通了电话。

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法新社报道，乌克兰总统泽连斯基周二在基辅会晤了约翰逊，泽连斯基最近一直在"淡化"西方有关俄罗斯大规模入侵危险的警告。

约翰逊在记者会上表示，"危险是显而易见和现实存在的，我们看到大批(俄罗斯）士兵在边境集结，各种准备行动都预示着迫在眉睫的军事威胁。

约翰逊警告："俄罗斯采取退让并选择外交解决至关重要，我认为现在仍然是可行的"。他说，我们准备对话，制裁行动也准备就绪。约翰逊说，这些制裁将在俄罗斯越过边境的那一刻启动。约翰逊称，他将于周三与俄罗斯总统普京通电话。

乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯军队从边境撤军将是“一个非常重要的信号"，也是看莫斯科是否要继续让紧张升级的唯一答案。他说，如果战事升级，将不仅是乌克兰和俄罗斯之间的战争，而是欧洲的全面战争。

英国最近向乌克兰运送反坦克导弹，以协助乌克兰加强防御。

另据法新社报道，周二访问莫斯科的匈牙利总理欧尔班表示，西方国家和俄罗斯在乌克兰问题上的“分歧”可以弥合，达成一项各方都能接受的协议是“可能的”。奥尔班在与俄罗斯总统普京会晤后向媒体表示，尽管“情况很严重，分歧很大，但仍然可以克服。”他表示：“有可能达成一项既保证俄罗斯和平安全又为北约成员国所接受的协议”。

在西方国家与俄罗斯关系因乌克兰受到军事威胁而陷入危机之际，匈牙利总理访问莫斯科受到匈牙利反对派的批评。

另据路透社消息，美国国务卿布林肯周二与俄罗斯外长拉夫罗夫通了电话。布林肯表示，如果俄罗斯不希望发起军事进攻，现在就应该撤走部署在边境的军队。据美国一位没有透露姓名的官员表示，双方的会谈持续了30分钟，"坦率而具有专业性"，但对于摆脱乌克兰危机仍没有取得任何进展。