越南足球的里程碑 中国足球的里程悲

题目这句话借自一位网友在中国国足1比3输给越南队后发出的感慨。这是世界杯亚洲区第八轮预选赛，中国球迷还抱着国足加入世界杯赛的微弱的希望，结果被越南队淘汰出局，心里冲击太大。

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凤凰网体育很惋惜地指出， “本场比赛之前，中国队告负越南还是在1959年，然而这长达几十年的不败金身也最终告破。“

国足就这样彻底与世界杯无缘，让球迷的侥幸荡然无存。不巧的是，国足2022世界杯出局不得不“认怂“的事发生在大年初一，又离北京冬奥会开幕还有三天之际，添堵!许多人气不打一处来：

在这篇题为“国足1-3溃败越南！正式无缘世界杯 大年初一给球迷添堵”报道下面，跟的数百条评论全都是高度一致地嘲讽和责骂，这里面不会有五毛搅浑，那声音绝对是悲哀且真实的：

中国男足不断刷新自己的纪录，大年初一没让我们失望！

和儿子说了再不好好学习就把你送到中国足球队踢球去!

男足就是国人茶余饭后的笑话

中国足球只知道钱，没有魂！

除夕之夜听姜昆，大年初一看国足

战无不败，永败不胜。世界级败队，难能可贵！

我一直很好奇，国足各位被每一位中国球迷咒骂都安然无恙，这得有多强大的内心啊。

有人不知是嘲讽还是给国足打气：伊拉克拿了亚洲冠军，国家被美帝干成废墟了；意大利拿了世界冠军，经济就崩了；德国拿了世界杯，难民潮就来了……多年来，是谁一直忍辱负重，守护国运？

前两天中国队0比2败于日本队，网上还有人讥讽：“吾国球队只有两次射门，日本队守门员差点冻死了。”

日本队，韩国队，一直是亚洲球队的亮点，多次进入世界杯比赛，韩国队更是多次进入世界杯决赛周，是众多亚洲球队中进入世界杯決賽周次数最多的一队。日本队曾六次征战世界杯，最佳战绩是在2002年世界杯、2010年世界杯和2018年世界杯中进入十六强。

大约也因为这场中日这场球赛，让球迷对中越球赛更有所期待……

中共总书记习近平是足球迷，他也亲自来抓足球，2015年，下令成立专门机构，提高足球竞技水平，由政治局委员、国务院副总理刘延东来领导这个机构，官媒称：“中国足球获得了一股自下而上的力量强势推动。”结果呢？

曾是著名“球评人”的李承鹏则强调：

“换谁当主教练也没用，比如芯片，你换谁当中科院院长也没用，比如说牛逼抗癌药，你换谁当药监局局长也没用。你都没有一个自由环境，没建立以个人奋斗为中心但拥有广泛参与的社会基础，足球永远没戏，蹴鞠肯定行，我们不缺高俅和公务员。梅西不是培养出来的，而是海量对足球抱以狂热的孩子堆出来的，需要自由的精神、玩耍的心态，而不是你建二万个党支部去领导足球“。

他还质疑：“今晚中越足球之战是不是未来中越制造业之战的预告片？“

“祝大家好运，当此盛世。“