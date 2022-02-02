克里姆林宫：普京与习近平将共抒世界愿景

俄罗斯克里姆林宫周三表示，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平将在北京奥运会开幕式上强调他们对国际安全的 "共同愿景"，并声称中国在乌克兰危机中向俄罗斯提供支持。

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据法新社今天报道称，俄罗斯总统普京的外交顾问尤里-乌沙科夫说："一份关于国际关系进入新时代的联合声明已经准备就绪。"据乌沙科夫透露说："共同声明将包含俄罗斯和中国的共同愿景（...），特别是在安全问题上。

普京预计将于周五在北京奥运会的第一天抵达中国，而此时普京与西方的关系正处于最紧张的状态，西方指责普京准备对乌克兰进行军事攻击。

俄罗斯否认有任何入侵计划，要求保证俄罗斯安全，包括承诺乌克兰永远不会成为北约成员，以及欧洲将把其部队撤回到1997年的阵地。

据乌沙科夫称，"中国支持俄罗斯对安全保证的要求，"乌沙科夫周三说，莫斯科和北京对需要形成一个更公平的世界秩序有着相同的理解。乌沙科夫还谴责了"单边制裁和保护主义措施"。

据乌沙科夫说，在普京访问中国期间，计划签署一些协议，包括在天然气的战略领域。

该报道称，俄罗斯总统普京将由能源部长尼古拉-舒尔金诺夫、石油巨头俄罗斯石油公司的负责人以及外交部长谢尔盖-拉夫罗夫陪同。

法新社说，彰显与俄罗斯关系密切，中国曾在1月底呼吁 "认真对待 "并找到 "解决方案"，以解决莫斯科对安全的 "合理关切"。