冬奥268人确诊 香港金和晓等染疫运动员出赛添变数 既往感染选手获放宽入境

在武汉肺炎及其Omicron变种病毒株肆虐的阴影笼罩下，北京冬季奥运会将于后(4日)晚开幕，而随着参赛队伍抵埗，确诊人数亦在近日急升，据本台统计，截至上月底，有268名与冬奥相关人士检测结果呈阳性，当中66人为运动员底代表团成员，令他们能否如期参实添上变量，香港冬奥选手金和晓便是其中之一。

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香港在是次冬奥只派出三名选手出战两个项目，但对于位处南方的香港来说，人数已是历届之冠。当中，将与翁厚全挑战高山滑雪项目的金和晓，在上月30日(星期天)从波斯尼亚抵达北京后，两次对病毒检测均呈阳性，需要到隔离酒店检疫。按规定，她要待核酸检测结果连续2日为阴性，方可离开酒店，再根据密切接触者的定义监察7日，以致19岁的她能否如期于本月9日出赛，现时仍是未知数。

至于同行的教练及另一位滑雪运动员翁厚全，其检测结果均为阴性，但因为被界定为密切接触者，须按指引隔离居住，每12小时进行一次核酸检测，若连续7日的检测结果均呈阴性，检测频率将可下调为每日一次，其间可在遵守防疫规定下备战、比赛或工作。按计划，翁厚全将于本月13日出战高山滑雪男子大回转项目。

香港第三名冬奥选手是出战短道速滑男子500米赛事的朱定文，没有受到感染，将如常出赛，弥补上届冬奥因赛前受伤而无法参赛的遗憾。 今届冬奥共有91个国家或地区的选手参赛，运动员队伍最强大的，是外交抵制冬奥的美国，有222人；紧随其后的，是北国加拿大，有211人参赛；而东道主中国则屈居季军，派出176名运动员参赛。

冬奥防控办：新近曾感染运动员可有条件来华

在疫情于全球肆虐的情况下，北京冬奥组委十天前每天公布防疫情况，本台检视过往通报，统计出自1月4日至31日，共有268人检测结果为阳性，当中66人为计动员或代表团成员，余者为包括工作人员在内的「其他利益相关方」人士；而检测结果为阳性的人数，在上月28至30日达至高峰，每天均有逾三十宗阳性个案。冬奥组委疫情防控办公室副主任黄春昨(1日)午在记者会上表示，近两日随着入境人数减少，病例数目正在下降。而即使近期病例有所增多，但并没有出现闭环内疫情的聚集性传播，总体是在当局预估的可控范围内。

她又公布一项新措施，就是新近感染过的运动员，只要在登机前5天、连续4次核酸检测结果都是阴性，该运动员就很有机会来华参赛。翻查资料，当局去年底曾订明，入境来华前的既往感染者，须做四次核酸检测，并须提前8个工作天向北京冬奥组委提交既往感染的相关审核材料。

黄春早前已下调隔离期，指很多入境人员是新冠康复者或复阳人员，造成的传染性极低，遂把循环内的密切接触者隔离期减半至七天，声称只要遵守防疫手册，有信心赛事能顺利进行。