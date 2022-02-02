北京冬奥会开始火炬传递

北京今天启动了2022年冬奥会火炬传递活动，火炬接力启动仪式在北京奥林匹克森林公园举行，该火种曾于2020年10月在希腊点燃后运送到北京。将有逾1,000名火炬手传递的火种在北京、延庆、张家口三个赛区传递，为期三天。

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据路透社今天报道称，为期三天的北京冬奥火炬接力启动，将经过八达岭等历史地标。火炬接力启动仪式在北京奥林匹克森林公园举行，国务院副总理韩正在9时19分宣布“北京2022年冬奥会火炬接力开始。”韩正在火种台前点燃火炬并交给第一棒火炬手--罗致焕，他是中国第一个冬季项目世界冠军，曾于1963年夺得57届世界速度滑冰锦标赛男子1,500米冠军，并打破世界纪录。

其他参与的火炬手包括中国篮球协会主席姚明等。

火炬后续将经过北京长城八达岭段、颐和园等历史性地标。

火种曾于2020年10月在希腊点燃后运送到北京。由于新冠疫情，与2008年北京夏季奥运会火炬接力活动历时的130天、137,000公里相比，此次接力的规模有所缩小。

该报道称，北京冬奥会火炬“飞扬”以祥云纹样打底，传达吉祥的寓意，是2008年北京奥运会的延续。未来三天，火炬将在包括11个闭环外的封闭传递区域和1个闭环内的独立传递区域，并于周五点燃国家体育场（鸟巢）主火炬塔，2008年的奥运开幕式也曾在这里举行。