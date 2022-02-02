北京大学发报告称中美脱钩造成中国陷严重技术瓶颈

北京大学发表报告指出，美中科技脱钩后，双方虽都有损伤，但中国付出的代价更大，其中芯片制造、人工智能及IT产业更陷入瓶颈。而美国这一战略增加了中国获取先进技术和吸引人才的难度。南华早报说，而由于报告出自中国国内研究机构而非境外，因此引起一定程度关注。

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据中央社今天引述报道说，中国北京大学发表报告，称美中脱钩，中国科技业陷入严重瓶颈。南华早报报道称，，这项报告由北大国际与战略研究所在1月31日农历除夕当天发表。而由于报告出自中国国内研究机构而非境外，因此引起一定程度关注。

据报告指出，在美中脱钩后，无论在技术面还是产业面发展，中国不但在大部分领域明显落后，甚至陷入真空状态，在芯片制造、人工智能及IT产业更面临发展瓶颈，中国付出的代价比美国更大。报告说，尤其在芯片制造和人工智能等关键技术上，目前已形成了脱钩共识，导致中国目前只剩下“技术含量低或附加值低的行业”与美企有联系。

这项报告指出，中国仅在一些小领域居领先地位，但像IT产业经过美中科技脱钩后，已面临“巨大冲击”。相形之下，双方脱钩对美国的IT产业没有明显影响。至于中国近年来急起直追、且自认颇具成就的人工智能产业，报告则提到，中国在人工智能领域仍远落后于美国。中国3年前才开始培养人工智能领域人才，但美国大学早已培养了这一领域的学生。

这项报告更针对中国的人才断层问题说，中国顶级的人工智能领域人才只有34%留在国内，56%已移居美国。至于整体在美国留学的中国公民，多达88%留在当地，只有10%返国工作。

据该报道称，航太科技也是中国经常自我标榜的领域。报告认为，航太科技是美中合作和相互依赖最少的领域。但在高度依赖商业市场的民航领域，中国仍处于劣势，在核心零件方面仍严重依赖美国和其他西方国家。报告认为，美国的脱钩战略还包括组建“科技民主联盟”，使中国在科技上被完全孤立，增加了中国从他国进口关键零组件、获取先进技术和吸引人才的难度。据报告最后建议，中国政府应选择国际合作和培养人才，才能使美中之间的科技差距不会继续扩大。