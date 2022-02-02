宗教界等连日在港英美促华释放黎智英等国安法被囚人士

在新春这个合家欢聚的日子，来自欧美和亚洲的教牧以及不愿透露身分人士为自由受压的香港请愿，他们分别以向香港特首请愿和在英国伦敦大桥及中国驻美大使馆打灯的方式，要求北京放手香港自由和释放因《港区国安法》被捕的自由争取者，当中包括受压而被迫关闭的《苹果日报》创办人黎智英及该报七名新闻工作者。

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北京为香港订立的国安法，生效至今一年半，已有162人被捕，当中最大批的是47名因为争取民主而举行初选却被指涉嫌触犯串谋颠覆国家政权罪的泛民主派核心人物，很多人羁押至今超过一年但仍未受审，被指是「未审自囚」。

为求争取当局释放这些被捕人士，一直关心弱势群体的甘浩望神父(Rev. Franco Mella)带着有14名北美、欧洲及亚洲的天主教和基督教教牧及信徒领袖的联署信到香港政府总部请愿，在致特首林郑月娥的信中，联署牧者表示，黎智英只是行使自由权利，却被指违反国安法及其他罪行，年过74岁的他，很有可能要在狱中度过余生。联署者恳请林郑月娥撤销对黎智英的检控，纠正不公。甘浩望神父表示，明白这事不是同为天主教徒的林郑月娥所能决定，但她至少可以提出要求，「上边接唔接受系另一回事」。

他又说，只提及黎智英，是方便让人明白及记忆，他们是要促请当局释放所有因国安法而被捕的人。事实上，他和另一位有份联署的本地牧者兼前立法局议员冯智活牧师在向官员递交联署信时，高叫「释放黎智英」、「释放所有政治犯」、「尊重人权」、「尊重自由」、「尊重民主」等口号。

有份签署信函的，还有缅甸的天主教亚洲主教团协会主席貌波（Charles Maung Bo）枢机、英国圣公会St Albans教区主教兼英国上议院议员Alan Smith、爱尔兰阿马总教区荣休大主教Lord Eames、圣公会多位主教和改革宗教会领袖，以及多位北美牧者及信徒领袖。甘浩望期望，教宗亦为香港的人权发声。

到了本月1日的大年初一，现为争取香港自由委员会主席的前《苹果》所属的壹传媒集团前独立非执行董事祈理福(Mark Clifford音译)在推特上发图，可见有人在伦敦塔桥上用灯光显示「释放黎智英及苹果7人」的字样及带有荆棘、象征奥运的五环。祈理福更在推文说，伦敦记得黎和《苹果》7人，这是跨大西洋照明艺术系列之一，亦彰显现时这个自1936年于柏林举行的纳粹奥运会以来最可耻的奥运。北京的冬季奥运会将于4日开幕，部分西方国家因不满中国打压人权而实行外交抵制，人权组织则继续呼吁抵制冬奥。

在今(2日)早，祈理福再发推，图片显示，在中国驻美国华府大使馆的外墙上，有人用灯分别打出「自由香港」的英文字样和象征2014年雨伞运动的黄色雨伞。一如伦敦桥的帖文，他没有交代相关图片和字样是谁打在墙上，只是写上评论，指自由必在香港胜出；又讽刺地说，中国驻美使馆刚好像极了一座监狱。至于黄色雨伞，则是要表达「非暴力、和平和希望」的新年祝愿。