流亡海外港人过春节触景生情 前港督彭定康贺新年为之打气

农历新年是众多香港政治流亡者以及近年移民海外港人触景生情的重要日子 。纵使部份流亡海外的港人早已与家人断绝关系，他们仍然在海外积极面对虎年的来临，前港督彭定康在祝贺港人新春快乐之际，公开赞扬移居英国的港人，认为他们是优秀人材，必定能为英国作出贡献。

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早已流亡英国的前香港立法会议员罗冠聪曾在公开场合谈及个人感受，指出流亡难受之处莫过于过节时触景伤情，会回忆起昔日与母亲在家共度天伦的美好时光。罗冠聪日前在脸书上载了个人对支持者的新年祝福，显示他已以正面的态度看待流亡过节的事实。

他写道：“祝各位虎年平安大吉！独在异乡亦有公务在身，无缘食团年饭，但收到友好传来讯息，便觉得一切足矣。希望大家多珍惜身边亲友，把握时间同大家相处。” 他还贴上好友赠送的一对挥春：“光复香港 、时代革命”，戏言会否被中国政府封禁。

加拿大香港人组织(Canada HongKonger)则在脸书上贴上了一首《愿荣光归香港》的新年中乐版，让同路人回味这首早已被香港当局认为是违反了“港版国安法”的歌曲。

同样在英国流亡的前英国驻香港领事馆职员郑文杰则在脸书上贴文，展示了他创建的英国港侨协会与其他组织如何在英国伯明翰与杜伦等地举办写挥春迎虎年活动，借此向英国人交流共同香港的最新状况。

前香港沙田区议员 、英国港侨协会英格兰中部西区外展主任丘文俊在该贴文中写到：“一张小小的新年挥春，带着香港人浓浓的情怀，更带着一个强烈的讯息：香港人对民主自由、普世价值的追求及认同。短短3个小时的活动，与其说本地人对挥春的兴趣甚浓，其实本地人对BNO港人背的故事更是显得同情及关注。”

他续说，“每一位前来索取挥春的本地人与义工都侃侃而谈及倾诉着香港的近况。因大家对民主自由、普世价值有着一致的信念，交流显得什是融洽。一句‘欢迎来到家里，我们彼此在一起’（Welcome Home, We are together），让我铭记在心。”

目前与家人在澳大利亚流亡的前香港立法会议员许智峰则在脸书上向同样支持民主的香港人送上祝福。他写到，“新一年，香港人要虎中作乐，在虎豹豺狼当道的世代，寻找自己的平安，保持坚强的意志。要做到如此，香港人要多聚在一起，互相帮助，自强不息。”

许智峰强调，不管是否农历新年，他每天挂念香港，为香港人祷告，继续努力奔走，这便是他新一年的每天日常工作。

前港督彭定康更在一家加拿大的港人网台“香港台”用粤语“恭喜发财”祝贺港人新春快乐。

他说，在过去几星期，他认识了两位流亡到英国的香港家庭，因为北京共产党报复性地摧毁香港自由使他们十份抑郁，被迫离开香港。

彭定康说，他希望所有流亡者都过上幸福的生活，在新的地方平安快乐。他更用肯定的口吻赞扬移居英国的港人，认为他们是优秀人材，必定能为英国作出贡献。