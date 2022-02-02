中国/人权

环时记者被批将体育“政治化”

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北京冬奥会火炬接力仪式，2022年2月2日
北京冬奥会火炬接力仪式，2022年2月2日 © 视频截图
作者： 法广
8 分钟

面对全球各地此起彼伏的抵制北京奥运浪潮，中国官方反复多次强调不应该将体育政治化，而与此同时，北京却不断利用举办奥运的机会向世界传递”正能量“。2月2日上午，北京冬奥会火炬接力启动仪式在北京奥林匹克森林公园举行。奥运火炬将在北京、延庆、张家口三个赛区进行，共有1200名火炬手参与传递，火炬接力活动将持续至2月4日。环球时报英文版记者陈青青2月2日在推特上发送了火炬接力启动仪式的视频，并且介绍了参与接力仪式中一位名叫齐法宝（Qi Fabao ）的在中印边境受伤的中国解放军战士，引发推特网民的强烈反弹。

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环球时报记者的推文写道：“齐法宝, 中国人民解放军指挥官在中印边界加万谷冲突中头部受伤，他是北京冬奥会火炬接力参与者。“

环时记者被西方网民谴责将体育“政治化”
环时记者被西方网民谴责将体育“政治化” © 网络

法国观点周刊亚洲部记者Jérémie André Florès评论说：北京不断重复说奥运会不应该被政治化（也不应该讨论人权）...... 但却在第一时间劫持奥运圣火，用于其民族主义宣传（加尔万河谷事件远不是印度的挑衅，印方有20人死亡）。

Pékin répète sans cesse qu'il ne faut pas politiser les JO (et ne pas parler droits humains)...
Pékin répète sans cesse qu'il ne faut pas politiser les JO (et ne pas parler droits humains)... © 网络

德国媒体人 Steffen Wurzel 吳策评论说：“这是中国领导人如何将冬奥会政治化的好例子。今天上午的火炬手之一是齐法宝，他是中国军队的老兵，在2020年6月印中边境的致命冲突中在场。“

吴策还补充说，“任何批评#中国和#印度在#中国的边境冲突的人都会有坐牢的危险。几乎一年前，六名博主在这种情况下被逮捕。“

 

德国媒体人Steffen Wurzel 吳策的推文
德国媒体人Steffen Wurzel 吳策的推文 © 网络

 一位与欧盟驻中国大使郁白(Nicolas Chapuis)同名同姓的网民也嘲讽地表示：“不不不，奥运与政治无关......

 

Nicolas Chapuis : 不不不，奥运与体育无关！
Nicolas Chapuis : 不不不，奥运与体育无关！ © 网络

流亡澳洲的中国异议艺术家巴丢草也嘲讽说： 

 

中国著名异议艺术家巴丢草推文
中国著名异议艺术家巴丢草推文 © 网络

多位网民在环球时报记者的推文下评论说：“你们就是这样欢迎印度运动员的吗”

多位网民在环球时报记者的推文下评论说：“你们就是这样欢迎印度运动员的吗”
多位网民在环球时报记者的推文下评论说：“你们就是这样欢迎印度运动员的吗” © 网络

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