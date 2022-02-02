环时记者被批将体育“政治化”

面对全球各地此起彼伏的抵制北京奥运浪潮，中国官方反复多次强调不应该将体育政治化，而与此同时，北京却不断利用举办奥运的机会向世界传递”正能量“。2月2日上午，北京冬奥会火炬接力启动仪式在北京奥林匹克森林公园举行。奥运火炬将在北京、延庆、张家口三个赛区进行，共有1200名火炬手参与传递，火炬接力活动将持续至2月4日。环球时报英文版记者陈青青2月2日在推特上发送了火炬接力启动仪式的视频，并且介绍了参与接力仪式中一位名叫齐法宝（Qi Fabao ）的在中印边境受伤的中国解放军战士，引发推特网民的强烈反弹。

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环球时报记者的推文写道：“齐法宝, 中国人民解放军指挥官在中印边界加万谷冲突中头部受伤，他是北京冬奥会火炬接力参与者。“

环时记者被西方网民谴责将体育“政治化” © 网络

法国观点周刊亚洲部记者Jérémie André Florès评论说：北京不断重复说奥运会不应该被政治化（也不应该讨论人权）...... 但却在第一时间劫持奥运圣火，用于其民族主义宣传（加尔万河谷事件远不是印度的挑衅，印方有20人死亡）。

Pékin répète sans cesse qu'il ne faut pas politiser les JO (et ne pas parler droits humains)... © 网络

德国媒体人 Steffen Wurzel 吳策评论说：“这是中国领导人如何将冬奥会政治化的好例子。今天上午的火炬手之一是齐法宝，他是中国军队的老兵，在2020年6月印中边境的致命冲突中在场。“

吴策还补充说，“任何批评#中国和#印度在#中国的边境冲突的人都会有坐牢的危险。几乎一年前，六名博主在这种情况下被逮捕。“

德国媒体人Steffen Wurzel 吳策的推文 © 网络

一位与欧盟驻中国大使郁白(Nicolas Chapuis)同名同姓的网民也嘲讽地表示：“不不不，奥运与政治无关......

Nicolas Chapuis : 不不不，奥运与体育无关！ © 网络

流亡澳洲的中国异议艺术家巴丢草也嘲讽说：

中国著名异议艺术家巴丢草推文 © 网络

多位网民在环球时报记者的推文下评论说：“你们就是这样欢迎印度运动员的吗”

多位网民在环球时报记者的推文下评论说：“你们就是这样欢迎印度运动员的吗” © 网络