电影：中美对抗新战场

中国国家电影局去年11月公布“十四五中国电影发展规划”，宣示2035年达成“电影强国”。专家分析，中美对抗从贸易、科技到军事，双方对立有增无减，电影领域将是中美竞争最新战场。

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中国国家电影局“十四五中国电影发展规划”，设下2035年中国成为电影强国目标。对此，中央社今天引述报道称，中美对抗新战场，电影话语权争霸。据“十四五中国电影发展规划”提到的数个重点，包括努力实现每年重点推出约10部“叫好又叫座”的电影作品；国产影片年度票房比重保持在55%以上；2025年银幕总数超过10万块幕；“用电影讲好中国故事”。

撰写“红毯：好莱坞、中国和全球文化霸权之战”（Red Carpet: Hollywood,China,and the Global Battle for Cultural Supremacy）一书的华盛顿邮报记者施瓦策尔（Erich Schwartzel）向美国之音（VOA）表示，中国已将电影产业发展视作向世界其他国家输出国家计划的重要组成部分。施瓦策尔指出，随着重新划定世界地缘政治格局，中国希望利用自己的电影重定文化边界。

他分析中国电影市场与好莱坞“如何从佳偶转为怨偶”说，1990年代中期，中国正在实现各方面的现代化，试图成为世界舞台成员。1994年，第一部好莱坞电影“绝命追杀令”（The Fugitive）进军中国，当时中国虽有庞大人口，却没有很多电影院。

据施瓦策尔说，中国到了2010年前后才开始有大规模电影院建设，有更多电影院就可以卖更多电影票。从这时候开始，中国票房成长得非常快；到了2020年，中国成为世界上票房第一的国家。但2021年这1年，很多好莱坞电影未能获准进入中国，美国电影公司期待的票房收入没有发生。据他认为，美国电影某段期间在中国非常地受欢迎。但随着中国电影行业发展，很多中国观众转而选择本国电影，因为那是和他们有关的故事。中国对世界的影响力日渐增强，文化影响力是其中一个，中国正在复制美国在20世纪的作法，透过电影和电视节目向其他国家介绍文化，且受到国家强力支持。