美国一位研究LGBTQ法律学者或因与人权观察关系而遭香港拒签

一位研究女同性恋、男同性恋、双性恋、变性人及非异性恋社会及法律问题的美国法律学者今天报告，他在香港一所大学任教的签证被拒绝了，该学者是获得香港大学终身聘用的助理教授。该学者没有得到拒绝的解释理由。法新社说，此事件正值对香港学术自由的担忧正在增加之际。

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据法新社今天报道说，一位美国LGBTQ法律学者Ryan Thoreson说周三表示，他在香港一所大学任教的签证被拒。据Ryan Thoreson说，他被香港最古老的大学（港大）聘用，作为终身助理教授教授人权。但他的签证申请被拒绝了，据Ryan Thoreson说，没有解释拒绝理由。

据Ryan Thoreson告诉法新社，拒绝的决定仅仅贴现在移民网站上。

这位教授曾在耶鲁大学任教，目前担任人权观察组织的LGBTQ权利研究员，该组织曾多次批评中国在这一问题上的问题，也批评香港的镇压。

因为没有官方解释，据Ryan Thoreson说，很难说这种拒绝是否与他在人权观察的工作有关。据Ryan Thoreson说，"我不认为我的研究对中国有特别的批评，"Ryan Thoreson还说，他的工作重点是LGBTQ青年的权利。

Ryan Thoreson在等待签证期间曾在港大远程教授学习课程，他的课程至今与香港的政治背景其实没有任何联系。

该报道说，香港移民局和港大法学院没有立即回应法新社的评论请求。从历史上看，该移民局一般都不解释拒签的原因。

人权观察将这一拒签决定指责是对香港学术自由声誉的又一次打击。该组织中国办事处主任Sophie Richardson告诉法新社说："香港当局拒绝向学者发放签证，无异于将学术机构'习近平化'，并说这是一个可怕的损失。

香港的大学在亚洲名列前茅，但由于2019年发生的大规模、有时是暴力的抗议活动，香港各大学被卷入中国大陆对异议人士的镇压中。香港的学术机构和学校都未能幸免，因为共产党政权认为那里的教育不够爱国。

去年12月25日，两座纪念天安门的雕塑被拆除。

为了消除对1989年6月4日北京血腥镇压的纪念，当局在前一天已经从香港大学（港大）拆除了另一座纪念天安门受害者的雕像。