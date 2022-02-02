美国国会今就中国竞争法案程序投票

美国众议院计划于今天就一项旨在提高美国对中国的竞争力、并支持美国芯片产业的法案进行程序性投票。如果程序性投票在众议院获得通过，则全体众议院将在周五对完整法案进行投票。该议案希望为美国芯片投资“增压”并提升美国的制造和研究能力，以及提高美国的竞争力和领导地位。

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据路透社今天引述一位消息人士透露，美国众议院计划于周三就一项旨在提高美国对中国的竞争力、并支持美国芯片产业的法案进行程序性投票。美国总统拜登的政府正在努力说服国会批准该法案，内容包括520亿美元用于补贴半导体制造和研究，因为汽车和电脑关键零部件短缺已经加剧了供应链瓶颈。

据美国众议院议长佩洛希(Nancy Pelosi)上周表示，这项长达2,900页、被称为“美国竞争(America Competes)”的法案，将为芯片投资“增压”并提升美国的制造和研究能力，以及提高美国的竞争力和领导地位。而参议院去年通过了《美国创新与竞争法案》，其中包括520亿美元用于增加美国的半导体生产，并授权1,900亿美元用于加强美国的技术和研究，以期与中国竞争。

据该报道称，众议院的法案与参议院版本有重要不同。它不包含用于技术和研究的1,900亿美元，但包括450亿美元用于支持供应链弹性和关键货物的制造、工业设备及制造技术。