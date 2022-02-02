美国将公布贸易数据 或报告中国未履行承诺细节

美国贸易副代表比安奇(Sarah Bianchi)2月1日在一个论坛上说，“很明显，中国没有兑现第一阶段的承诺，我们正努力处理这个问题 。“前特朗普政府2020年1月与中国政府签订了为期两年的第一阶段贸易协议。中国承诺在2020年和 2021年间将美国农产品、制造业产品、能源和服务产品的进口额在2017年的基础上增加2000亿美元。但是据统计，到去年11月底，中国只实现了60%的目标。美国统计局预计下星期公布2021年的贸易数据，届时会对中国未能兑现承诺的情况提供具体数据。

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据美国之音今天报道说，美国贸易官员指中国未兑现第一阶段贸易协议进口承诺。并称美国正就这一问题继续与中国讨论。

美国农业部长维尔萨克(Tom Vilsack)今年1月在国会表示，中国对美国农产品的进口比第一阶段贸易协定制定的目标少了130亿美元。

美国统计局预计下星期公布2021年的贸易数据，届时会对中国未能兑现承诺的情况提供具体数据。中国海关的数据显示2021年对美国的贸易顺差大增至3966亿美元。路透社报道说，中国驻美国大使馆一名发言人称，尽管受到新冠疫情、全球经济放缓和供应链脱节的影响，中国政府为履行第一阶段贸易协议作出了努力。

第一阶段贸易协议保留了双方针对对方数千亿美元的产品进口实施的关税，但阻止了世界上两个最大经济体之间已经持续了将近三年的贸易战进一步升级。

该报道称，美国贸易副代表比安奇没有列出拜登政府将采取哪些步骤要求中国兑现第一阶段贸易协议的承诺。她说，与中国的有关会谈非常困难。