美媒：中国农村八孩母亲被栓破屋的视频在网上激起民愤

中国东部村庄里一名女性被锁破屋的视频在网络上掀起加强保护中国农村地区女性和精神疾病患者的呼声。但中国未婚男性数量过多，尤其是在农村地区，令中央政府感到担忧。截至上周六晚间，在微博(Weibo)上讨论丰县政府初步反应的帖子一度吸引了超过1.4亿的浏览量。网上提出很多疑问与批评。但上周末，一些帖子开始在网上消失。

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据华尔街日报今天报道说，就在中国上上下下喜迎春节之际，一段显示中国东部村庄里一名女性被锁在破屋的视频却深深触动了人们的神经。据江苏省徐州市丰县的政府部门表示这名女性姓杨，嫁给当地一位姓董的村民，是八个孩子的母亲。

董姓男子在这之前已通过多段视频引起过中国社交媒体用户的注意，在视频中他是一位辛勤工作的父亲，要照顾八个孩子和他患有精神疾病的妻子。据丰县政府称，那些经由社交媒体网红发布的视频给董姓男子所在的董集村带来了访客， 爱心人士也多次为其捐钱捐物。

但上周曝出的最新视频显示，这位有八个孩子的母亲被铁链锁在一间没有门的破屋里，这一画面激起社交媒体用户的愤慨情绪，关注点随之转到杨女士身上，猜测她是否是一位“被买来的妻子”，即人口拐卖的受害者。在中国农村，花钱买老婆曾经是一种普遍行为，农村里重男轻女的思想造成男性数量多于女性。

上述最新视频显示，一名身穿薄毛衣的女子在小破屋的角落里，她的脖子上挂着一条链子，链子上有一把锁垂在女子胸前。视频中有一个男人的声音问她是否需要外套。她点了点头；视频上有字幕称当时的室外温度是零摄氏度。当视频中的男人给她送来外套时，她双手交叉，站着没动。她说了几句话，但很难听出说的什么。

丰县官员很快对这段视频进行了回应，称这名杨姓女子与她丈夫和孩子分开居住，因为她患有精神疾病，有时会有暴力倾向。

根据上周五发布的一份声明称，该女子于1998年8月与丰县欢口镇董某民领证结婚，不存在拐卖行为。该声明在网上引发广泛反响后，丰县政府周日发布了第二份声明，称经市县两级专家会诊，杨某侠患有精神分裂症，目前已对她进行救治。声明表示，当地警方正在调查董姓男子。

丰县政府在周日的声明中说，杨姓女子于1998年6月在欢口镇与山东鱼台县交界处流浪乞讨时，被董姓男子父亲收留。两人的结婚证是两个月之后办理的。声明说，杨姓女子的名字是董姓男子所取。声明称，当地政府不知道她的真实姓名或其他详细身份信息。声明说，2020年，公安机关将杨姓女子的DNA录入“全国公安机关查找被拐卖/失踪儿童信息系统”和“全国公安机关DNA数据库”比对，至今未比中亲缘信息。

截至上周六晚间，在微博(Weibo)上讨论丰县政府初步反应的帖子一度吸引了超过1.4亿的浏览量。但上周末，一些帖子开始在网上消失。据当地县政府表示，在这对夫妇生了第二个孩子后，当地计划生育官员试图让这对夫妇控制生育，但没有成功。县政府补充说，这对夫妇没有因为超生而受到惩罚。

华尔街日报引述人权观察(Human Rights Watch)中国部高级研究员王亚秋说，这段视频突出展示了中国妇女经常遭受的可怕虐待，尤其是那些患有精神疾病的农村女性。王亚秋说，虽然不清楚这名妇女是如何来到村里的，也不清楚所谓的婚姻到底是怎么回事，但可以肯定的是，对显然存在可怕家庭虐待行为的现象......有关部门严重失察，未予干预。