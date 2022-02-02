英、法、德“强烈谴责”朝鲜导弹试验

美国谴责朝鲜最新的导弹测试，在美国的要求之下，联合国安理会就此举行紧急会议。在声明中，英国、法国、德国“强烈谴责”朝鲜导弹试验。

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朝鲜于1月30日发射了一枚“火星12型”（Hwasong-12）中程弹道导弹，这枚导弹最后坠入海中，这是朝鲜自从2017年以来试射的射程最长的导弹，也是朝鲜自从今年1月份以来试射的第七枚导弹。

日本和韩国军方于1月30早上侦查到朝鲜发射了这枚导弹。他们表示这枚射程800公里，射高2000公里的导弹，可以打到美国关岛，威胁了地区安全。

朝鲜中央社1月31日声称，这次导弹测试证实了“火星12型”武器系统的“准确性、安全性和作战有效性。”

白宫则谴责朝鲜的这种挑衅行为，并认为朝鲜发射这枚导弹是为了迫使联合国解除对该国的制裁，而这种行为只会引发国际社会对朝鲜问题的更多关注。

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）也谴责了朝鲜的这次试射，并敦促朝鲜“停止采取任何会产生反作用的行动。 ”

联合国副发言人法尔汗·哈奇（ Farhan Haq）则说：“此次导弹试射违反了朝鲜于2018年作出的，暂停试射弹道导弹的声明，也明显违反了联合国安理会2016年的决议。朝鲜再次无视了国际飞行或海上航行的安全的行为，这令人非常担忧。”

他表示在朝鲜于1月12日试射了一枚高超音速导弹后，拜登政府于1月13日，针对这次朝鲜导弹试射，单方面宣布制裁5名朝鲜人，1名俄罗斯官员和1家俄罗斯公司。

联合国安理会的15个成员国曾经于1月20日就朝鲜的导弹试射问题举行了一次会议，虽然美国那次会议要求对朝鲜相关官员实施联合国旅游禁令和财产冻结令，但是由于遭到中共和俄罗斯的阻挠，最后美国政府的提议未获得通过。

布林肯1月20日的安理会会议上敦促朝鲜就其弹道导弹发射问题与美国对话。布林肯说：“几个月前我们清晰表明，我们准备与朝鲜坐下来，在没有任何先决条件的情况下接触，以了解我们是否可以在谈判桌上找到推动朝鲜半岛的完全无核化方法。不幸的是，我们的提议没有得到任何回应，我们所看到的回应是他们在最近几周已经重新进行了导弹试射，这严重破坏了稳定。”

朝鲜由于其核导弹项目于2006年遭到联合国制裁，而且在这些年中，联合国一直在阻止朝鲜的核武和弹道导弹项目获得资金。

2019年时任美国川普总统在与金正恩会谈期间拒绝了金正恩提出的、解除联合国对朝鲜制裁的要求，随后朝鲜与西方国家就朝鲜无核化的谈判一直处于停滞状态，拜登政府上台后一直呼吁朝鲜返回无核化谈判。