中国上月称吸引外资88亿美元

根据一项国际金融统计，中国与其他新兴市场在吸引外国投资组合资金方面的表现仍大相径庭。1月，有88亿美元净流入全球第二大经济体，而有77亿美元资金净流出其他新兴市场。

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据路透社引述国际金融协会(IIF)的数据显示，中国1月净流入88亿美元外国投资组合资金。但1月份净流入新兴市场的外国投资组合资金为11亿美元，为去年3月以来的最低水平。相比之下，2021年1月和12月的净流入分别为797亿美元和158亿美元。

该报道引述国际金融协会(IIF)经济学家Jonathan Fortun在一份报告中表示:“我们看到，投资者正以自2021年3月以来最快的速度从新兴市场债券和股票中撤出资金，因为人们对货币状况收紧和地缘政治摩擦的不安情绪加剧，且担心许多经济体今年无法从大流行中迅速复苏。”

国际金融协会表示，上季度流向中国以外新兴市场的资金“突然停止”。

据该报告，1月，流入中国债市的资金为90亿美元，而股市自2020年9月以来第一个月出现资金净流出，流出资金2亿美元。 其他新兴市场债市净流出资金45亿美元，为2020年3月以来的最高水平，股市净流出资金32亿美元，为2021年10月以来的最高水平。拉美地区1月净流入资金65亿美元，全部与股市相关，与此同时，该地区股市的表现远超新兴市场和发达市场。