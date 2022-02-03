中国官方宣布习近平明晚出席北京冬奥开幕式 消息称洪秀柱也去

由中国官媒新华社今天报道称，中国国家主席习近平将出席在中国国家体育场举行的北京冬奥开幕式，并宣布本届冬奥开幕。

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据中央社今天引述消息报道说，中国国家主席习近平4日晚间将出席北京冬季奥运开幕式。习近平今天也在国际奥委会会议中，指中国已做好准备，为世界奉献一届简约、安全和精彩的奥运盛会。

此前媒体透露，包括俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）等国家领袖将出席冬奥开幕式。中国大陆国台办3日也证实，前国民党主席洪秀柱将应邀出席开幕式。

该报道说，习近平今天透过视讯向国际奥委会第139次全会开幕式发表致词时，指目前世界百年未有之大变局，和世纪新冠肺炎病毒疫情叠加，人类面临多重困难。国际奥委会领导奥林匹克运动勇毅向前，为推动全球共克时艰、团结合作发挥重要而独特的作用。

他又强调，中国做好了准备，将竭诚为世界奉献一届简约、安全和精彩的奥运盛会，践行“更快、更高、更强－更团结”的奥林匹克格言。

中央社说，中国大陆国台办今天午间证实，前国民党主席洪秀柱已于昨天抵达北京，将应邀出席4日举行的北京冬季奥运开幕式。

洪秀柱3日上午透过脸书表示，她非常高兴受邀出席北京冬奥开幕，已平安抵达北京，配合严格的防疫措施，进入了冬奥会场。洪秀柱还说，奥运的精神是“团结、和平、友谊”，期待奥运圣火的光辉也能照耀海峡，让两岸逐渐消弭现在的分歧与冷漠。