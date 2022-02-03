北京冬奥会受高度监控 明天开幕

中国北京冬奥会星期五开幕。此届奥运会受到严密监控。北京奥运会开幕式前夕，自由维权活动人士被软禁，社交网络上的审查也在加强。

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据本台在北京的记者报道称，周四上午，北京媒体中心回荡着新冠病毒检测认证扫描程序的提示音响。厨师、安保和武警以及所有为2022年冬季奥运会工作的人员将在比赛期间都定期接受检测。

疫情检测加强的同时，安全监控也加强了。在通往媒体中心的大道上，除了已经有的固定在灯柱上的摄像机，还增加了三脚架上临时的摄像机。随处可见身穿红色羽绒夹克、佩戴红袖标和戴有 "中国加油 "帽子的志愿者。尽管全世界都聚焦中国，当局仍然采取措施，压制所有的异议声音。

据北京一位自由捍卫者讲述，警察在数周内就阻止他离开自己的家。另一位前记者说她的社交媒体账户已被暂停。还有一位律师报告说，他被警告在 "奥运安全期 "要老实与禁言。

2008年夏季奥运会时中国当局也采取了相同的措施，正如对所有重要日期的维稳措施一样，比如党代大会，当局都采取了相同的措施。对2008年被取消律师资格，流亡美国的中国律师滕彪来说，今年所不同的是，中国继续封杀不同意见，中国已经强大到不再惧怕国际压力。" 据滕彪指出，在冬奥会召开之前，自由维权人士正面临当局越来越多的监视和骚扰。他说："许多人最近都被失踪了，或者被软禁。自2008年夏季运动会以来，中国的人权状况进一步恶化。中国政府还试图恐吓运动员，扼杀他们的表达自由。这就是体育洗涤，中国当局利用奥运会来洗刷他们的暴行"。

北京奥运会组委会副主任警告说：“任何违反奥林匹克精神，同时也违反中国法律和法规的行为或言论都将受到惩罚。” 当局将密切关注运动员服装上的标语，这些标语可能表明对维吾尔人、香港民主人士或更广泛的中国人权活动家，甚至对中国网球运动员彭帅的声援，彭帅去年秋天在指控一位前领导人性侵犯后就从媒体上消失。

另一方面，各体育代表团可以通过北京2022年组委会的wifi接入开放的互联网，在冬奥会"防疫泡沫 "内，接触Facebook、Twitter和其他社交网络，这些社交平台在中国没有VPN是无法登录访问的。