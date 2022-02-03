华尔街日报：普京和习近平将借“冬奥之约”展现对抗美国的合作关系

周五将是俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平两年来第一次进行面对面的会谈。普京和习近平将在北京冬奥会开幕之际举行首脑会晤，届时将展现出俄中之间蓬勃发展的伙伴关系。中国官媒新华社周三刊文将中俄关系称为是“互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的大国关系”。中俄之间更加紧密的协作给拜登政府的外交战略增加了难度。

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据华尔街日报今天报道说，俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)和中国领导人习近平将在北京冬奥会开幕之际举行首脑会晤，届时将展现出俄中之间蓬勃发展的伙伴关系，这种关系已经给美国的外交政策和美国在全球的影响力带来挑战。

普京前往北京的时机正值俄罗斯与西方关系高度紧张，原因是俄罗斯在乌克兰边境附近进行军事集结，并要求美国及其盟国从东欧撤军。中国在呼吁通过外交手段解决问题的同时，已向俄罗斯提供了支持，敦促美国和欧洲回应俄罗斯关切的安全问题，并停止利用军事联盟来威胁其他国家。

对于普京和习近平来说，周五将是他们两年来第一次进行面对面的会谈，此前习近平因新冠疫情之故停止接见外国政要。在美国和几个盟国拒绝派遣高级别官员出席北京冬奥会、以此来抗议中国侵犯人权的行为后，普京将成为冬奥会上地位最显赫的外国领导人。

克里姆林宫的一名助手说，会谈结束后，两国领导人计划发表一份联合声明，阐述他们对国际和安全问题的共同看法。两国政府都将此次峰会标榜为两国伙伴关系中的一个里程碑。中俄两国在贸易、能源、反间谍以及越来越多的外交、国防、安全和地区热点问题上进行了合作。

据该报道，在经历了数十年的疏远之后，中俄之间的协作更加紧密，这为拜登政府的战略增加了难度。拜登政府寻求孤立普京，并在俄罗斯军队入侵乌克兰时对普京和俄罗斯实施经济制裁。从长远来看，北京和莫斯科之间达成的协议可能会牵制美国在欧洲和东亚的军事资源，挫败拜登政府将中国作为全球主要安全威胁的计划，并让华盛顿在试图笼络世界各地的合作伙伴时顾此失彼。

奥巴马政府前亚洲事务高级官员罗素(Daniel Russel)说：“促使他们走到一起的是他们在削弱美国方面的共同利益。”他说，如果乌克兰危机在美国及其欧洲盟友之间制造了裂痕，这对莫斯科和北京都有利，因为“人们对美国能否捍卫民主国家产生了怀疑，这对他们都有好处。”

俄罗斯和中国之间的合作似乎有局限性。虽然两国在国防方面进行合作，但并没有建立正式的联盟，美国官员和军事专家表示，除了俄中武装部队联合演习之外，很难确定两国军事伙伴关系的紧密程度。一些俄罗斯人对中国日益增长的经济影响力感到担忧。一些中国安全专家表示，鉴于中国在俄罗斯和欧洲的商业利益，以及中国经济与全球贸易和投资的紧密联系，中国政府对乌克兰可能发生的全面军事冲突保持警惕。

在过去十年中，普京和习近平在俄中之间建立了伙伴关系，对于美国利用其超强全球影响力压制俄罗斯和中国的担忧进一步增强了这种关系。普京和习近平都在国内树立了强硬派领导人的形象。

作为全球第二大经济体以及石油和天然气的进口大国，中国已经是俄罗斯能源的主要买家和俄罗斯经济的投资者。俄罗斯与中国的国际事务专家表示，北京方面可以选择强化这一角色，在俄罗斯有可能受到美国制裁之际为该国提供支持，方法包括购买更多能源资源，在美国实施出口管制的情况下提供半导体和其他商品，以及提供更大规模的贷款。

“俄罗斯的朋友很少，”莫斯科高等经济学院(Higher School of Economics)国际关系系的政治学家Alexander Lukin说。“因此，有中国这样一个强大的朋友（世界第二大经济体）站在它一边，在政治上和经济上都很重要。”

2014年俄罗斯吞并克里米亚，并在乌克兰东部煽动亲俄分裂分子发动叛乱之后，中国成为俄罗斯堡垒的意愿日益增强。俄罗斯的行动引发了西方制裁，使俄罗斯损失了数以百亿计美元，并刺激莫斯科与北京达成一项以往长期以来没有达成的协议，由俄罗斯向中国供应天然气。

据卡内基莫斯科中心(Carnegie Moscow Center)的高级研究员Alexander Gabuev指出：“这是一个具有极好象征意义的行动。”他说：“你要制裁我们？我们会对你竖起中指嗤之以鼻。我们去和中国合作。”

普京和习近平在他们之前进行的三十多次会晤中，发表公开言论时都一直很谨慎地不直接向美国发起挑战。安全专家说，习近平可能也不希望被人认为赞同俄罗斯攻击乌克兰；他正在努力稳定中国经济，并为今年晚些时候的政治会议做准备；该会议料将批准他作为中共领导人的第三个五年任期。

北京在2008年举办奥运会时，普京也出席了开幕式。当时，俄罗斯军队越过边境涌入格鲁吉亚，破坏了北京在外界眼中的形象，令习近平的前任恼怒不已。

据华尔街日报说，即便如此，中国政府官员仍表示，拜登政府也没有考虑到中国的利益，特别是美国加大了对台湾的支持力度，而在北京看来，此举增强了该岛对中国政治统一的抵抗力。美国及其盟友指责中国打击香港反对派活动人士并在该国新疆地区镇压穆斯林维吾尔少数民族，这是美国对北京冬奥会进行外交抵制的原因。上述批评也激怒了中国政府。

莫斯科国立大学(Moscow State University)亚非研究所(Institute of Asia and Africa)所长Alexey Maslov表示：“现在中国也需要俄罗斯作为中国政治的唯一支持者。”他说：“俄罗斯和中国已经把彼此当做在全球未来发展中的合作伙伴。”