国际奥委会主席巴赫称赞中国是冬季运动国家 或引惊讶

在北京冬奥会开幕前夕，国际奥委会今天在北京召开委员会议，奥委会主席巴赫周四试图扫除围绕中国北京冬季奥运会赛事的争议，称赞中国3亿多人加入冬季运动，改变全球冬季运动减少现状，他宣布称中国已经是一个冬季运动的国家。

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据法新社今天报道称，国际奥委会这位德国领导人宣布第139届奥林匹克机构会议开幕，该会议因新冠肺炎病毒疫情措施而采取闭门形式开会。是在这个会议上，巴赫说："今天我们可以说，中国是一个冬季运动的国家。

对于那些对北京西北部冰冷而贫瘠的山区的高山滑雪场感到疑惑的观察者来说，这种说法可能会让他们感到惊讶，因为这些滑雪场的沟壑中也是人工降雪。

巴赫说，但是主办国中国已经创造了历史，达到了将3亿多中国公民引入冰雪运动的目标，此举有望永远改变冬季运动的规模。

根据北京-2022年组委会主席蔡奇的说法，中国的统计数字在2021年10月就统计说有3.46亿偶发的中国冬季运动爱好者，而且从小区域扩展到整个国家"。

中国的滑雪热潮，可以通过涌现出的几十个度假村以及城市室内滑雪场来衡量，这对外国缆车制造商和梳理机或造雪机制专家来说是一个福音。根据瑞士专家Laurent Vanat的2021年国际山地旅游报告，在过去的二十年里，全世界的滑雪者人数停滞在4亿人，传统市场也在下降，这使得亚洲成为制造商的潜在的竞争市场。

国际奥委会主席巴赫还坚持认为这些奥运会的环境贡献，开发可再生能源为场馆供电，尽管雪炮对水资源的影响引发了许多问题。巴赫还赞扬了 "国际社会对奥运会的大力支持"，并提到尽管美国、澳大利亚和加拿大进行了外交抵制，但联合国还是一致通过了关于奥林匹克休战的决议。

巴赫说，2020年，"我们就已经可以看到体育日益政治化的乌云笼罩的地平线"，但他认为维护了奥林匹克运动会的团结使命，也避免了任何体育抵制活动。

中国国家主席习近平对该会议发表讲话说："世界在关注中国，中国已经准备好了，"习近平承诺以最近开始的虎年的 "活力、勇气和无畏精神 "举办一届 "安全和辉煌的奥运会"。